Вестник Кавказа

Госизмена снова станет уголовно наказуемой в Грузии

Госизмена снова станет уголовно наказуемой в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правящая партия "Грузинская мечта" намерена сделать государственную измену уголовным преступлением. Изменения в законодательстве анонсировал ее исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе.

Совершение госизмены в скором времени будет влечь за собой уголовное наказание, такое законодательное нововведение анонсировал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"Согласно нашему решению, в Уголовный кодекс Грузии будет добавлена, или правильнее сказать, восстановлена статья о государственной измене"

– политик

Мдинарадзе напомнил, что ранее измена государству каралась как уголовное преступление, однако весной 2007 года основанная Михаилом Саакашвили партия "Единое нацдвижение", которая тогда была правящей в стране, добилась изъятия соответствующей статьи из УК.

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