Вестник Кавказа

Новый отель откроется в Анталье в мае

Зонтики на пляже в Дубае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отель премиум-класса Ducale Lara появится в Анталье этой весной. Туристов новый отель начнет принимать с 1 мая по системе "ультра все включено".

В Анталье в мае 2025 года будет открыт премиальный пятизвездочный отель Ducale Lara 5*, поделился российский туроператор "Интурист".

Новый отель разместился на курорте Лара (Кунду) всего в 15 минутах езды от аэропорта.

Ожидается, что у же в мае, в начале курортного сезона, загрузка отеля составит 60–65%. Отель, на месте которого раньше работал Venezia Palace Deluxe, будет обслуживать гостей по системе "ультра все включено". От прежнего отеля Venezia Palace Deluxe на территории сохранена башня с номерами для молодоженов, при этом башня прошла реновацию. На территории находятся бассейны - большой открытый, олимпийский крытый и подогреваемые в аквапарке. Для любителей спорта будут работать теннисные корты и футбольные поля.

Кроме того, гостей ждут как платные, так и бесплатные рестораны с кухнями мира, а также ресторан, созданный специально для детей.

В отеле рассчитывают, что треть турпотока будут составлять россияне, остальными гостями будут европейцы.

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