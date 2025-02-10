"Ахмат" обратился в УЕФА и ФИФА из-за ухода футболиста

В "Ахмате" недовольны поведением своего полузащитника, подписавшего контракт с бразильским клубом. В связи с этим гродненцы обратились в УЕФА и ФИФА.

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" просит ФИФА и УЕФА разобраться в ситуации с бразильским полузащитником Камило, самовольно покинувшего команду.

Гендиректор грозненцев отметил, что они намерены защищать свои права.

"Подали в ФИФА и УЕФА бумаги. Он расторг соглашение в одностороннем порядке без видимых причин и заключил контракт с "Гремио". Хотя мы отправляли в клуб письмо, что у Камило действующий контракт, он не свободный агент"

– Ахмед Айдамиров

Напомним, на прошлой неделе "Гремио" объявил о заключении контракта с Камило. Ранее 25-летний хавбек не прилетел на сборы "Ахмата" в Турции.