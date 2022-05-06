Вестник Кавказа

"Анжи" оштрафовали за драку после матча

"Анжи" оштрафовали за драку после матча
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские команды "Анжи" и "Имамат" оштрафовали за послематчевую драку. Игрок Тагир Мусалов отстранен на 10 матчей.

Команды Любительской футбольной лиги Дагестана – "Анжи" и "Имамат" – оштрафовали за послематчевую потасовку, которая произошла 3 февраля.

Как пишет пресс-служба КДК Денеб-ЛФЛ, игроки "Имамата" Алимагомед Магомедов и Юнус Валимагомедов дисквалифицированы на 10 игр, а президент клуба – на 4 игры.

В "Анжи" на 10 матчей отстранили нападающего Тагира Мусалова. Также под ограничения попал администратор команды Абдулкадыр Ацев и представитель клуба Рамис Абдулаев.

Кроме того, обе команды приговорены к штрафу в размере 50 тыс рублей. Их также предупредили об исключении из турнира в случае повторения нарушения.

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