В Чечне инвестируют более 137 млрд рублей в прорывные проекты

В Чечне направят более 135 млрд рублей инвестиций на развитие экономических зон, агропромышленного кластера, реконструкцию аэропорта и другие цели.
Свыше 137 млрд рублей вложат в прорывные инвестиционные проекты в Чечне.
Сообщается, что объем инвестиций уже составил порядка 74 млрд рублей, реализация проектов дала местным жителям свыше 2 тыс рабочих мест.
В республике планируется реализовать около 70 проектов регионального уровня, заключено 80 соглашений о выделении бюджетного финансирования в районе 30 млрд рублей.
Отметим, что прорывные проекты в Чечне – это агропромышленный кластер, реконструкция воздушной гавани в Грозном, развитие экономических зон, а также предприятия по выпуску стройматериалов.