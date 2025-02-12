В курорт "Мамисон" в Северной Осетии инвестировали 19 млрд рублей

Глава Северной Осетии рассказал об объеме инвестиционных вложений в курорт "Мамисон" – 19 млрд рублей. Средства направили на строительство инфраструктуры.

Свыше 19 млрд рублей инвесторы отдали на создание курорта "Мамисон" в Северной Осетии, рассказал руководитель республики Сергей Меняйло.

"Там разные инвесторы. Общий объем частных средств - более 19 млрд рублей, они уже вложены. Бюджетных средств в сам курорт не вложено, только в инфраструктуру - инженерные сети, дорогу, тоннель"

- Сергей Меняйло

На курорте "Мамисон" уже возвели места для размещения туристов, строительство гостиничного комплекса, хостела и общежития еще продолжается. На месте работают 4 резидента, передал глава Северной Осетии.

Напомним, что сегодня также была объявлена точная дата открытия нового курорта "Мамисон". Оно состоится 28 декабря в 10:00. Специально для этого власти Серной Осетии запустят транспортное сообщения от аэропорта и вокзала Владикавказа до станции "Мамисон".