Вестник Кавказа

В Ингушетию придут аномальные морозы на этой неделе

В Ингушетию придут аномальные морозы на этой неделе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителям Ингушетии предстоит на этой неделе столкнуться с морозами, которые характерны для гораздо более северных широт. Также ожидаются снегопады.

С 20 по 25 февраля в Ингушетии ожидаются сильнейшие морозы, которые крайне редко бывают в этом регионе в такую пору. Согласно данным МЧС, столбик термометра опустится ночью до 15 градусов ниже нуля, местами может наблюдаться понижение до 20 градусов. 

Температура в дневное время также будет ниже нуля. Ожидается мороз от 5 до 10 градусов, что более чем на 10 градусов ниже привычных значений. 

Также прогнозируются сильные снегопады, гололедица и снежные заносы.

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