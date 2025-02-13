В Ингушетию придут аномальные морозы на этой неделе

Жителям Ингушетии предстоит на этой неделе столкнуться с морозами, которые характерны для гораздо более северных широт. Также ожидаются снегопады.

С 20 по 25 февраля в Ингушетии ожидаются сильнейшие морозы, которые крайне редко бывают в этом регионе в такую пору. Согласно данным МЧС, столбик термометра опустится ночью до 15 градусов ниже нуля, местами может наблюдаться понижение до 20 градусов.

Температура в дневное время также будет ниже нуля. Ожидается мороз от 5 до 10 градусов, что более чем на 10 градусов ниже привычных значений.

Также прогнозируются сильные снегопады, гололедица и снежные заносы.