В курорт "Армхи" в Ингушетии вложат 13 млрд рублей

Глава Ингушетии назвал сумму вложений в строительство курорта "Армхи" – 13 млрд рублей. Возведение объекта завершится в 2030 году.

В всесезонный курорт "Армхи" в Ингушетии вложат 13 млрд рублей в виде инвестиций. Он станет ключевым проектом развития туристической отрасли в республике, рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Объем инвестиций составит 13 миллиардов рублей, из которых 6 миллиардов — рекордные частные вложения. Начатая в 2022 году реализация проекта, продлится до конца 2030 года, после его завершения будет создано почти 300 рабочих мест"

- Махмуд-Али Калиматов

Он отметил впечатляющий масштаб проекта. На курорте появятся канатная дорога, горнолыжные трассы, 5-ти звездочный бальнеологический комплекс на 60 мест и другие места размещения, а также музей, экстрим-парк, комплекс для занятий спортом и многое другое.

Глава Ингушетии передал, что туризм в республике – одно из наиболее развивающихся направлений. Поток путешественников за три года вырос на 20 тыс человек. Этому поспособствовал нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".