Ингушетия: что посмотреть в маленькой республике РФ?

Природная красота, богатая история, гостеприимный народ Ингушетии привлекают множество путешественников. Только за первую половину 2024 года турпоток сюда вырос на 17%. Ингушетия — самая маленькая по территории республика РФ, а ее столица - Магас - основан в 1994 году. Расскажем, что посмотреть в республике, расположенной в самом центре Кавказа.

Джейрахское ущелье

Благодаря своему ландшафту, его часто называют "российской Швейцарией". Здесь и неприступные горы, и бурные реки, и водопады, а само село Джейрах с изумрудными террасами выглядит просто сказочно. С исторической точки зрения эти места трудно переоценить. Джейрахский заповедник включает в себя 92 памятника. Это знаменитые башни разных видов и предназначений. Не зря Ингушетию называют "страной башен". Когда-то через расселину Джейрахского ущелья проходила часть Великого Шелкового пути. Места эти помнят множество баталий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Комплекс "Эгикал"

Самый большой архитектурный ансамбль на территории Ингушетии. Здесь более сотни башен, склепов, могильников. В средние века это был полноценный город. Местный фольклор богат на разного рода легенды, с которыми вас ознакомят местные гиды. Одна из башен в селе Джейрах открыта для посещения. Это башня Цуровых, построенная в XVII веке. Она в отличном состоянии. Поднявшись на самый верх, можно полюбоваться панорамой села и его окрестностей.

Комплекс находится у асфальтированной трассы, по которой можно доехать из Магаса. Там же есть смотровая площадка со стоянкой для автомобилей. Оттуда можно полюбоваться горными вершинами и спуститься к башням.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Комплекс "Вовнушки"

Памятник позднего средневековья. "Вовнушки" означает место боевых башен. Комплекс состоит из двух башен, больше напоминающих древние замки, устремленных в небеса и возвышающихся прямо из скал как их естественное продолжение. Стоят они напротив друг друга на гористых холмах. Видимо, в древности замки сообщались подвесным мостом.

Тхаба-Ерды

Одной из достопримечательностей заповедника Эрзи по праву считается православный храм VIII века с загадочным названием Тхаба-Ерды. Подробно храм был изучен в XIX веке исследователем Кавказа В.Ф. Миллером, но и сегодня он считается самым неизученным на территории Ингушетии. Особый интерес вызывают каменные резные изображения, трудно поддающиеся описанию. Архитектурный минимализм храма, его расположение на возвышенности в окружении высоких гор и пастбищ оставляет сильное впечатление.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ляжгинский водопад

Самый большой водопад в Ингушетии находится он в ущелье реки Лошхи и питает собой главную реку Ингушетии Армхи. Водопад доступен к посещению в течение всего года. Высота водопада 20 м, а ширина 5 м. Находится на высоте 1300 м над уровнем моря. Ляжгинский водопад относится к каскадному типу. Путь воде преграждают валуны, и их преодоление создает особую магию этой природной достопримечательности. Водопад отличается лазурным оттенком воды, так как питается он водой из ледника, находящегося на вершине горы Малчечкорт высотой 3600 м. Особенно красив водопад под лучами солнца, когда он искрится как бриллиант.

Добраться до водопада можно по трассе мимо курорта Армхи. Через 2 км будет мост, справа от которого Ляжгинское ущелье.