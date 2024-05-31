Вестник Кавказа

Ингушетия будет реставрировать башни собственным камнем

Ингушетия будет реставрировать башни собственным камнем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проект по добыче камня, который пойдет на реставрацию самых знаменитых достопримечательностей – ингушских башен – начали воплощать в жизнь в Ингушетии. Камень будут добываться из двух карьеров.

Древние ингушские башни скоро будут восстанавливаться с использованием камня, который будут добывать на территории республики, рассказали власти Ингушетии.

На данный момент уже получена лицензия. Согласно ей, будут разрабатываться два карьера. Оба будут находиться в Джейрахском районе.

Добытый камень будет использоваться не только для возрождения и обновления башен: ценный материал найдет применение и на равнине. Так, в Назрани и столице региона Магасе он понадобится для облицовки госучреждений. Пригодится камень и в частном секторе.

Проект планируется реализовать в течение 1,5 лет. Он даст жителям Ингушетии свыше 50 рабочих мест.

Отмечается также, что использование собственного сырья поможет сократить затраты на строительство и реконструкцию.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1825 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Назрановскую крепость возродят в Ингушетии

Назрановскую крепость возродят в Ингушетии

Из-за неуплаты налогов ингушская строительная фирма лишилась техники

Из-за неуплаты налогов ингушская строительная фирма лишилась техники

Взрыв газа в частном доме прогремел в Ингушетии

Взрыв газа в частном доме прогремел в Ингушетии

Создается паспорт горной части Ингушетии

Создается паспорт горной части Ингушетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы