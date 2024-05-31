Ингушетия будет реставрировать башни собственным камнем

Проект по добыче камня, который пойдет на реставрацию самых знаменитых достопримечательностей – ингушских башен – начали воплощать в жизнь в Ингушетии. Камень будут добываться из двух карьеров.

Древние ингушские башни скоро будут восстанавливаться с использованием камня, который будут добывать на территории республики, рассказали власти Ингушетии.

На данный момент уже получена лицензия. Согласно ей, будут разрабатываться два карьера. Оба будут находиться в Джейрахском районе.

Добытый камень будет использоваться не только для возрождения и обновления башен: ценный материал найдет применение и на равнине. Так, в Назрани и столице региона Магасе он понадобится для облицовки госучреждений. Пригодится камень и в частном секторе.

Проект планируется реализовать в течение 1,5 лет. Он даст жителям Ингушетии свыше 50 рабочих мест.

Отмечается также, что использование собственного сырья поможет сократить затраты на строительство и реконструкцию.