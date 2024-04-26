Вестник Кавказа

В Ингушетии обнаружены неизвестные древние башни

В Ингушетии обнаружены неизвестные древние башни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Башенные комплексы с петроглифами, стелы и древние могильники найдены в горах Ингушетии. Находки сделаны в Джейрахском районе.

На территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Республике Ингушетия при учете удалось выявить десятки неизвестных ранее башен.

"В ходе работ по фиксации и учету объектов культурного наследия горной Ингушетии выявлено и зафиксировано 1 боевая и 5 полубоевых башен, 13 жилых башен, 1 водяная мельница, 1 каменный родник, а также 30 могильников и 50 стел"

– пресс-служба заповедника

В сообщении отмечается, что на жилой башне специалисты обнаружили петроглифы. Особого внимания достоит наземный башнеобразный склеп в Меллере, однако объект находится в плохом состоянии и может разрушиться.

"Это один из самых крупных сохранившихся наземных могильников на территории горной Ингушетии. Его сохранение для нас является принципиально важной задачей. Разрабатывается научно-проектная документация по проведению противоаварийных работ"

– комитет государственной охраны объектов культурного наследия

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1520 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Женщину подозревают в сборе средств для террористов в Ингушетии

Женщину подозревают в сборе средств для террористов в Ингушетии

Солнечную электростанцию в Ингушетии начнут строить в 2025 году

Солнечную электростанцию в Ингушетии начнут строить в 2025 году

Маленький мальчик утонул в оросительном канале в Ингушетии

Маленький мальчик утонул в оросительном канале в Ингушетии

Бывшего главу БТИ задержали в Ингушетии

Бывшего главу БТИ задержали в Ингушетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы