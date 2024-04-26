В Ингушетии обнаружены неизвестные древние башни

На территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Республике Ингушетия при учете удалось выявить десятки неизвестных ранее башен.
"В ходе работ по фиксации и учету объектов культурного наследия горной Ингушетии выявлено и зафиксировано 1 боевая и 5 полубоевых башен, 13 жилых башен, 1 водяная мельница, 1 каменный родник, а также 30 могильников и 50 стел"
– пресс-служба заповедника
В сообщении отмечается, что на жилой башне специалисты обнаружили петроглифы. Особого внимания достоит наземный башнеобразный склеп в Меллере, однако объект находится в плохом состоянии и может разрушиться.
"Это один из самых крупных сохранившихся наземных могильников на территории горной Ингушетии. Его сохранение для нас является принципиально важной задачей. Разрабатывается научно-проектная документация по проведению противоаварийных работ"
– комитет государственной охраны объектов культурного наследия