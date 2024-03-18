В Джейрахском районе Ингушетии рухнула часть средневековой башни

Инспекция, проведенная сегодня в горном Джейрахском районе Ингушетии, обнаружила частичное обрушение одной из многочисленных древних родовых башен – это доказывает необходимость их срочной реставрации и ремонта.

Группа ученых, проверяющая состояние уникальных древних родовых башен в горном Джейрахском районе Ингушетии, обнаружила, что у одной из них частично обрушилась стена, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Обвалилась значительная часть стены исторической каменной башни средневекового комплекса замкового типа "Верхний Кхарт"

- пресс-служба главы Ингушетии

Ученые и специалисты Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, которые регулярно проводят осмотр башен, не раз заявляли о том, что нынешнее их состояние вызывает у них вполне обоснованное опасение: в начале года власти республики заявляли, что в регионе проводятся восстановительные работы, которые направлены на реконструкцию древних башен – ля этого специалисты хотят создать раствор, который применялся в древности для строительства башенных комплексов, писал ранее "Вестник Кавказа".