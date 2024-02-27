Ингушетия посчитает древние башни

Власти Ингушетии решили провести инвентаризацию древних исторических башен, которые находятся на территории республики. Таким образом, планируется отыскать ранее неизвестные ученым башенные комплексы.

Древние башенные комплексы в горных районах Ингушетии ждет инвентаризация. Власти республики решили пересчитать древние башни, чтобы отыскать архитектурные памятники, о которых ранее не было известно. Об этом рассказал глава комитета культурного наследия региона Тимирлан Кодзоев.

"Начались масштабные работы по инвентаризации объектов культурного наследия. У нас есть учётные записи, но есть предположение, что их значительно больше. К примеру, с 1 февраля полностью завершено обследование двух архитектурных комплексов, в одном из них на учете у нас было 17 объектов, а их стало 30, то есть выявлено столько памятников "

- Тимирлан Кодзоев

Отмечается, что специалисты будут исследовать объекты, которые находятся в состоянии руин – склепы, жилые и боевые комплексы башен.

"Что касается второго комплекса, по списками у нас 23 объекта, добавилось там ещё 24. Работа будет продолжена, она рассчитана на два-три года. Предстоит обследовать 133 комплекса в горной части. Думаю, что в итоге количество выявленных памятников значительно увеличится"

- Тимирлан Кодзоев

По словам главы Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ахмедхан Сампиев за прошлый год археологам удалось обнаружить 68 исторических объектов.

"В этом году, не говоря уже об этих двух комплексах, накануне в башенном поселении Хамхи выявлено около 100 объектов, ранее говорилось о нахождении там лишь 27. Это колоссальная работа"

- Ахмедхан Сампиев

Ранее власти заявляли, что в регионе проводятся восстановительные работы, которые направлены на реконструкцию древних башен. Специалисты хотят создать раствор, который применялся в древности для строительства башенных комплексов.