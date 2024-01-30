В Ингушетии нашли остатки древних поселений

Горная Ингушетия продолжает раскрывать свои тайны: исследуя территорию древнего храма Тхаба-Ерды, археологи нашли следы неизвестных древних поселений и обширный подземный некрополь, не имеющие аналогов в регионе.

Ингушские археологи сделали еще одну без преувеличения сенсационную находку: исследуя территорию древнего христианского горного храма Тхаба-Ерды в Джейрахском районе республики, они обнаружили подземные склепы и неизвестные поселения, сообщил заместитель директора археологического центра региона Умалат Гадиев.

"Во время проведения разведки на территории храма Тхаба-Ерды мы нашли следы поселений и подтвердили наличие там большого крупного средневекового некрополя в виде подземных склепов. Они не имеют аналогов в горной Ингушетии по своим огромным размерам"

- Умалат Гадиев

У археологов большие планы на это лето: они готовят археологические исследования храма и проведут там раскопки и разведку. Как полагают ученые, здесь еще в первом тысячелетии до нашей эры было древнее поселение и средневековый каменный могильник, их следы и были обнаружены при проведении разведки.

"В ходе исследований удалось обнаружить керамику, кости животных, куски углей, остатки штукатурки светло-красного цвета. Также выявлен угол кладки стены, оказавшейся продолжением выявленной в 2008-2010 гг. Гадиевым поперечной стены северной галереи храма"

- Умалат Гадиев

Напомним, "Тхаба-Ерды" - одно из древнейших христианских культовых сооружений в России, он был построен примерно в VIII веке нашей эры между аулами Хайрах и Пуй, недалеко от границы с Грузией. После проведения исследований храм ждет реставрация.