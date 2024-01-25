Археологи раскроют тайны подземного храма в Ингушетии

Археологические раскопки в скором времени начнутся на территории храма Тхаба-Ерды в Ингушетии. Есть версии, что храм продолжается под землей.

Археологи приступят к исследованию одного из первых храмов в России. Речь идет о Тхаба-Ерды в Ингушетии. Считается, что он был возведен в VIII век.

После сильного землетрясения на территории Грузии храм пострадал. Тогда же было решено начать реставрацию, однако работы по восстановлению откладывались из-за желания археологов изучить окрестности древней постройки.

Отметим, что в настоящее время специалисты полагают, что часть постройки может находиться под землей.

Сейчас храм закрыт для посещения туристов. Его открытие произойдет только после проведения реставрационных работ.