Школа реставраторов средневековых башен открылась в Ингушетии

В Ингушетии начали обучать каменщиков восстановлению памятников Средневековья. Они будут допускаться к работам только после того, как сдадут специальный экзамен.

Реконструкция средневековых каменных памятников выйдет на новый уровень в Ингушетии, рассказали в правительстве республики.

Теперь к таким ценным объектам будут допускаться только специалисты, прошедшие обучение в только что открытой школе.

Она действует в комплексе Нижний Пуй. Сейчас там проходят занятия для первой группы каменщиков – это 12 человек, выдержавших собеседование.

"Мастера завершат обучение в апреле после сдачи экзамена"

– правительство Ингушетии

Обучать будущих реставраторов будет Рамзан Султыгов – он в профессии уже четверть века.

Уникальный проект удалось реализовать благодаря благотворительному фонду "Сафмар".

Ингушские башни

Башни Ингушетии представляют собой вершину средневекового мастерства. Башенные комплексы разбросаны по всей республике. Даже самоназвание народа ингушей переводится с ингушского как "жители башен". Башни подразделялись на боевые, полубоевые и жилые. А рядом с ними строились фамильные склепы.