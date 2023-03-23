Вестник Кавказа

Башенные комплексы Ингушетии раскрывают новые секреты

Башенные комплексы Ингушетии раскрывают новые секреты
© Фото: Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник
В архитектурном башенном комплексе "Кели" в Ингушетии сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника сделали новую находку: они нашли обломки древнего барельефа, которые могли быть частью памятной стелы.

Работники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Ингушетии, обходя башни в архитектурном комплексе "Кели", нашли плиты с рисунками – они могли быть частью памятной стелы, сообщает Telegram-канал учреждения.

Барельеф увидели сотрудники музея во время планового обхода комплекса из боевой, полубоевой и восьми жилых башен. Как полагают специалисты, эти камни ранее составляли стелу, которые в древности ставили, увековечивая память о человеке или важном событии.

Пока ученым предстоит провести немаленькую работу: собрать все фрагменты, попытаться объединить их и сделать вывод, в честь кого или чего была установлена стела и что означают надписи на камне.

"После исследования историческая реликвия будет передана в краеведческий музей республики"

- Telegram-канал музея-заповедника

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