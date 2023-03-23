Башенные комплексы Ингушетии раскрывают новые секреты

Работники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Ингушетии, обходя башни в архитектурном комплексе "Кели", нашли плиты с рисунками – они могли быть частью памятной стелы, сообщает Telegram-канал учреждения.
Барельеф увидели сотрудники музея во время планового обхода комплекса из боевой, полубоевой и восьми жилых башен. Как полагают специалисты, эти камни ранее составляли стелу, которые в древности ставили, увековечивая память о человеке или важном событии.
Пока ученым предстоит провести немаленькую работу: собрать все фрагменты, попытаться объединить их и сделать вывод, в честь кого или чего была установлена стела и что означают надписи на камне.
"После исследования историческая реликвия будет передана в краеведческий музей республики"
- Telegram-канал музея-заповедника