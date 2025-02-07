Вестник Кавказа

Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Глава Турции Эрдоган и генсек НАТО Рютте обсудили по телефону региональные и глобальные вызовы. Также была затронута тема украинского урегулирования.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщили в офисе президента Турции. 

Стороны обсудили региональные проблемы, а также вызовы глобального характера. 

Эрдоган также отметил, что Анкара готова делать все необходимое для урегулирования украинского кризиса. Лидер Турции отметил, что Анкара находится в тесном контакте с политическими силами по обеим сторонам конфликта, а также с международными организациями. 

Глава государства заявил о возможности достижения прочного и справедливого мира, а также о том, что Анкара прилагает усилия для нормализации ситуации в различных регионах.

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