Пожар в пансионате полностью потушили в Анапе

Огнеборцы ликвидировали в Анапе пожар, охвативший здание пансионата. Его площадь достигала 1,4 тыс кв метров.

В Анапе справились с пожаром, который вспыхнул в пятницу вечером в пансионате "Зенит". Об этом сказано в сообщении, опубликованном 14 февраля в Telegram-канале МЧС России.

"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Анапе"

– пресс-служба министерства

Огонь распространился на площади 1,4 тыс кв метров. В тушении участвовали почти 90 человек. Задействовать пришлось 29 единиц техники.

Напомним, информация о пожаре в пансионате поступила ближе к 18:00. Позже огонь перекинулся на штаб волонтеров. Около 20:41 пожар был локализован.