Вестник Кавказа

Массивный провал грунта заблокировал движение трамваев в Краснодаре

обвал грунта на улице Московской в Краснодаре
© Фото: Telegram-канал заместителя главы Краснодара Максима Онищенко
В кубанской столице случился уже четвертый за последние два с лишним месяца провал грунта на улице Московской. Сейчас на месте обвала ведутся работы.

На улице Московской в Краснодаре произошел очередной обвал грунта. Об этом сказано в Telegram-канале замглавы города.

"Провал грунта на старом железобетонном коллекторе диаметром 1000 миллиметров. На этот раз провал образовался под проезжей частью, выше по сети по адресу: ул. Московская, 66, в сторону улицы Карякина"

– Максим Онищенко

Он подчеркнул, что диаметр провала составляет около 4 метров.

Онищенко поведал, что с 14:00 вводится временный запрет на проезд транспорта по четной стороне на участке от 66 до 80 дома. По противоположной стороне будет запущено реверсивное движение.

Кроме того, замглавы города отметил, что с 14:00 до 01:00 11 февраля не будут курсировать трамваи.

В настоящее время на месте обвала ведутся работы.

Напомним, это уже четвертый провал грунта на Московской улице за последние два с лишним месяца. Первый произошел 28 ноября, второй – 2 декабря, а третий – 28 января.

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