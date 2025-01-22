Вестник Кавказа

Рейсовый автобус на Кубани протаранил грузовик

Рейсовый автобус на Кубани протаранил грузовик
© Фото: Telegram-канал ГУ МВД Краснодарского края
Рейсовый автобус с пассажирами сегодня на автодороге Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк на Кубани столкнулся с большегрузом, в аварии погиб водитель грузовика и пострадал один из пассажиров автобуса.

Сегодня в Краснодарском крае при выполнении штатного рейса автобус столкнулся с грузовиком и сбил его водителя, , сообщило в своем Telegram-канале региональное ГУ МВД.

"На автодороге Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк водитель автобуса "Кинг Лонг" допустил наезд на стоящий грузовик "Вольво" с полуприцепом, после чего совершил наезд на пешехода - водителя большегруза. В результате ДТП погиб 52-летний водитель большегруза, пострадал 43-летний пассажир автобуса"

- МВД Краснодарского края

Подробности происшествия не сообщаются, известно лишь, что большегрузный Volvo с полуприцепом-тралом перевозил экскаватор, водитель грузовика получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

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