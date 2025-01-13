"КамАЗ" протаранил грузовой поезд в Новороссийске

Минувшей ночью на железнодорожном переезде в Новороссийске грузовик "КамАЗ" протаранил грузовой железнодорожный состав, в ДТП погиб его водитель.
Сегодня ночью в Новороссийске (Краснодарский край) произошла авария с участием грузового автомобиля и товарного состава, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
"Сегодня в 2:52 мск на станции Новороссийск водитель грузового автомобиля "КамАЗ" выехал на железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме, допустив столкновение с грузовым поездом, совершавшим маневровые работы"
- пресс-служба СКЖД
Удар был такой силы, что водитель грузовика погиб до приезда бригады "скорой помощи", передает "Интерфакс".
Подвижной состав товарно поезда остался на рельсах, движение пассажирских поездов из-за происшествия не останавливалось, - добавили в пресс-службе.