Вестник Кавказа

"КамАЗ" протаранил грузовой поезд в Новороссийске

"КамАЗ" протаранил грузовой поезд в Новороссийске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью на железнодорожном переезде в Новороссийске грузовик "КамАЗ" протаранил грузовой железнодорожный состав, в ДТП погиб его водитель.

Сегодня ночью в Новороссийске (Краснодарский край) произошла авария с участием грузового автомобиля и товарного состава, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"Сегодня в 2:52 мск на станции Новороссийск водитель грузового автомобиля "КамАЗ" выехал на железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме, допустив столкновение с грузовым поездом, совершавшим маневровые работы"

- пресс-служба СКЖД

Удар был такой силы, что водитель грузовика погиб до приезда бригады "скорой помощи", передает "Интерфакс".

Подвижной состав товарно поезда остался на рельсах, движение пассажирских поездов из-за происшествия не останавливалось, - добавили в пресс-службе.

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