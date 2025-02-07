Вопрос делимитации границ обсудили Азербайджан и Армения

Сегодня состоялась встреча в формате online между азербайджанским и армянским вице-премьерами. Центральной темой переговоров стала делимитация границ.

В пятницу, 14 февраля, Азербайджан и Армения провели переговоры по видеосвязи на уровне вице-премьеров. Об этом сказано на сайте армянского МИД.

Online-встреча Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна была посвящена вопросам, связанным с делимитацией границ. В частности, они поговорили о проектах инструкций, которые нужны для проведения комплекса делимитационных работ.

"Также обменялись мнениями по вопросам, связанным с организацией следующей очной встречи комиссий. Стороны договорились определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке"

– пресс-служба ведомства