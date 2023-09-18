Баку и Ереван обсудили судьбы пропавших без вести

Представители Баку и Еревана организовали встречу, где главной темой обсуждения выступило установление судеб пропавших без вести лиц. Она прошла на госгранице, рассказали в Госкомиссии АР по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
Участниками встречи стали представители азербайджанской Госкомиссии и армянской Межведомственной комиссии.
"Состоялся обмен мнениями по вопросу выяснения судеб пропавших без вести лиц и достигнута договоренность о продолжении обсуждений на двусторонней основе между комиссиями"
- Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном в ходе брифинга с грузинским премьером.