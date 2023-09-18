Баку и Ереван обсудили судьбы пропавших без вести

На госгранице Азербайджана и Армении прошла встреча ведомственных комиссий, темой которой стала судьба пропавших без вести лиц обеих стран. Стороны договорились о продолжении обсуждений.

Представители Баку и Еревана организовали встречу, где главной темой обсуждения выступило установление судеб пропавших без вести лиц. Она прошла на госгранице, рассказали в Госкомиссии АР по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Участниками встречи стали представители азербайджанской Госкомиссии и армянской Межведомственной комиссии.

"Состоялся обмен мнениями по вопросу выяснения судеб пропавших без вести лиц и достигнута договоренность о продолжении обсуждений на двусторонней основе между комиссиями"

- Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном в ходе брифинга с грузинским премьером.