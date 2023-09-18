Ильхам Алиев: Ереван должен передать Баку данные о пропавших без вести

Опубликовано: 11:27, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев обратился к участникам конференции, посвященной пропавшим без вести. Он выразил соболезнования семьям пропавших солдат. Президент назвал вопрос пропавших глобальной проблемой.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции «Приумножение национальных и глобальных усилий для выяснения судеб без вести пропавших лиц», которая стартовала в Баку.

В первую очередь глава государства выразил соболезнования семьям пропавших без вести солдат и пожелал им терпения. Он отметил, что выяснение судьбы граждан Азербайджана является не только серьезным общественным событием, но и ярким примером ценности, которую страна придает своему гражданину.

Президент заверил, что руководство страны приложит все усилия для выяснения судьбы всех лиц, которые погибли во времена Первой Карабахской войны.

«В результате оккупации Арменией азербайджанских территорий во время Первой Карабахской войны без вести пропали 3890 наших граждан. Имеется неопровержимая информация о том, что из общего числа без вести пропавших лиц 872 были взяты в плен и заложники, либо остались на когда-то находившихся под оккупацией территориях»

- Ильхам Алиев

Алиев напомнил, что оккупанты подвергали пыткам и убивали мирных азербайджанцев, а затем массово хоронили на ранее оккупированных территориях. Сегодня, подчеркнул президент, Баку часто поднимает вопрос о пропавших без вести граждан на платформах Брюсселя и Вашингтона в рамках армяно-азербайджанского урегулирования.

«К сожалению, Армения, грубо нарушая свои обязательства, вытекающие из Международного гуманитарного права, не предоставляет азербайджанской стороне информацию о судьбе пропавших без вести и точном местонахождении массовых захоронений. Причины этого очевидны. Армения считает, что этим будут раскрыты совершенные ею очередные военные преступления и зверства»

- Ильхам Алиев

Он призвал мировое сообщество оказать давление на Ереван с целью предоставления Баку информации о судьбах пропавших без вести и массовых захоронениях. Алиев добавил, что политизация гуманитарного вопроса недопустима.

Глава государства заявил, что вопрос, связанный с пропавшими без вести во время вооруженных конфликтов гражданами, является глобальной проблемой. В заключение президент заявил о необходимости создания специального механизма в отношении таких граждан в системе ООН.