Эрдоган предложил Путину, Алиеву и Пашиняну встретиться

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил президентам России и Азербайджана Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву, а также армянскому премьеру Николу Пашиняну провести переговоры в четырехстороннем формате.
По словам главы Турецкой Республики, планируется обсудить ситуацию на Южном Кавказе, в частности, армяно-азербайджанское урегулирование.
Он отметил, что проведение трехсторонней встречи лидеров государств является приоритетом Анкары, однако, добавил Эрдоган, Турция предлагает встретиться в четырехстороннем формате.
"Передали такое предложение. То есть это я сам, Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Я сказал, давайте встретимся, обсудим вместе шаги, которые надо сделать"
- Реджеп Тайип Эрдоган
При этом президент Турции подчеркнул, что в настоящее время Анкара не получила ни позитивного, ни негативного ответа от Москвы, Баку и Еревана на данное предложение.