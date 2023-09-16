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Эрдоган предложил Путину, Алиеву и Пашиняну встретиться

Эрдоган предложил Путину, Алиеву и Пашиняну встретиться
Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция предложила руководителям России, Азербайджана и Армении провести четырехсторонние переговоры для обсуждения ситуации на Южном Кавказе.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил президентам России и Азербайджана Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву, а также армянскому премьеру Николу Пашиняну провести переговоры в четырехстороннем формате.

По словам главы Турецкой Республики, планируется обсудить ситуацию на Южном Кавказе, в частности, армяно-азербайджанское урегулирование.

Он отметил, что проведение трехсторонней встречи лидеров государств является приоритетом Анкары, однако, добавил Эрдоган, Турция предлагает встретиться в четырехстороннем формате.

"Передали такое предложение. То есть это я сам, Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Я сказал, давайте встретимся, обсудим вместе шаги, которые надо сделать"

- Реджеп Тайип Эрдоган

При этом президент Турции подчеркнул, что в настоящее время Анкара не получила ни позитивного, ни негативного ответа от Москвы, Баку и Еревана на данное предложение.

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