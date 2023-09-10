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Ильхам Алиев и Эрдоган обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: официальный сайт президента АзербайджанаЭрдоган поговорит с Пашиняном о "выборах" в Карабахе
Лидеры Азербайджана и Турции пообщались сегодня по телефону. Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, включая урегулирование между Баку и Ереваном.

В воскресенье, 10 сентября, состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Турции. Об этом сказано в сообщении на сайте азербайджанского лидера.

Одной из центральных тем беседы Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана стала нормализация армяно-азербайджанских отношений.

Стороны также поговорили и о других региональных вопросах. Помимо этого, обсуждались перспективы развития отношений между Азербайджаном и Турцией.

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