Эрдоган поговорит с Пашиняном о "выборах" в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник могут провести переговоры, темой которых станут нелегитимные "выборы" в Карабахском регионе Азербайджана.
Турецкий лидер сообщил о планах провести телефонный разговор с Пашиняном сегодня после беседы с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Я завтра проведу поговорю с Пашиняном. У нас нет другого выбора, кроме как призвать к снижению напряженности в регионе. Шаги, предпринятые Арменией, ошибочны. Во время моего завтрашнего разговора я предупрежу Пашиняна и дам ему понять, что так называемые "выборы" в Карабаxе неприемлемы"
– президент Турции
Он указал на то, что незаконные "выборы" осуждаются мировым сообществом, в том числе Западом.
"Это неправильные шаги, с этим нельзя мириться, и страны-члены ЕС тоже с этим не мирятся. На переговорах, которые мы проведем завтра, мы скажем господину Пашиняну, что абсолютно невозможно принять такие выборы. Друзья, западные страны и другие, с которыми мы встречались до сих пор, не принимают эти выборы"
– Эрдоган
Ранее МИД Азербайджана выразил признательность организациям и странам, в число которых вошла Турция, за осуждение "выборов" сепаратистского режима. В ведомстве указали на то, что такие шаги вредят нормализации ситуации в регионе и интеграции армянского населения АР.