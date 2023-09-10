Эрдоган поговорит с Пашиняном о "выборах" в Карабахе

Опубликовано: 15:40, 10 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Эрдоган намерен инициировать беседу с Пашиняном о неприемлемости "выборов" в Ханкенди. "Выборы" осудили и соседние государства, и международные организации, и ЕС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник могут провести переговоры, темой которых станут нелегитимные "выборы" в Карабахском регионе Азербайджана.

Турецкий лидер сообщил о планах провести телефонный разговор с Пашиняном сегодня после беседы с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Я завтра проведу поговорю с Пашиняном. У нас нет другого выбора, кроме как призвать к снижению напряженности в регионе. Шаги, предпринятые Арменией, ошибочны. Во время моего завтрашнего разговора я предупрежу Пашиняна и дам ему понять, что так называемые "выборы" в Карабаxе неприемлемы"

– президент Турции

Он указал на то, что незаконные "выборы" осуждаются мировым сообществом, в том числе Западом.

"Это неправильные шаги, с этим нельзя мириться, и страны-члены ЕС тоже с этим не мирятся. На переговорах, которые мы проведем завтра, мы скажем господину Пашиняну, что абсолютно невозможно принять такие выборы. Друзья, западные страны и другие, с которыми мы встречались до сих пор, не принимают эти выборы"

– Эрдоган

Ранее МИД Азербайджана выразил признательность организациям и странам, в число которых вошла Турция, за осуждение "выборов" сепаратистского режима. В ведомстве указали на то, что такие шаги вредят нормализации ситуации в регионе и интеграции армянского населения АР.