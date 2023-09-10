Баку выразил признательность миру за осуждение "выборов" в Карабахе

Опубликовано: 14:28, 10 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многие страны и международные организации осудили "выборы" в Карабахе. МИД Азербайджана выражает признательность и надеется, что аналогичным образом отреагируют и другие члены мирового сообщества.

Азербайджан признателен государствам и организациям, выступившим с осуждением незаконных "выборов" в Карабахском экономическом регионе, следует из сообщения главы пресс-службы МИД АР Айхана Гаджизаде, размещенного на странице в соцсети "Икс".

"МИД Турции, МИД Молдовы, МИД Украины, МИД Пакистана, Организация тюркских государств, Внешнеполитическая служба Евросоюза, Организация исламского сотрудничества, посол Великобритании в Азербайджане, высоко оцениваем вашу позицию по осуждению незаконных "выборов" в Карабахском регионе Азербайджана"

– Гаджизаде

Также представителем азербайджанского МИД была выражена надежда на то, что и другие страны и организации выступят в поддержку защиты норм и принципов международного права.

Добавим, что сегодня осуждение "выборам" выразили и в Совете Европы. В сообщении указывается на ключевое значение уважения международных стандартов.