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Баку выразил признательность миру за осуждение "выборов" в Карабахе

Баку выразил признательность миру за осуждение &quot;выборов&quot; в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Многие страны и международные организации осудили "выборы" в Карабахе. МИД Азербайджана выражает признательность и надеется, что аналогичным образом отреагируют и другие члены мирового сообщества.

Азербайджан признателен государствам и организациям, выступившим с осуждением незаконных "выборов" в Карабахском экономическом регионе, следует из сообщения главы пресс-службы МИД АР Айхана Гаджизаде, размещенного на странице в соцсети "Икс".

"МИД Турции, МИД Молдовы, МИД Украины, МИД Пакистана, Организация тюркских государств, Внешнеполитическая служба Евросоюза, Организация исламского сотрудничества, посол Великобритании в Азербайджане, высоко оцениваем вашу позицию по осуждению незаконных "выборов" в Карабахском регионе Азербайджана"

– Гаджизаде

Также представителем азербайджанского МИД была выражена надежда на то, что и другие страны и организации выступят в поддержку защиты норм и принципов международного права.

Добавим, что сегодня осуждение "выборам" выразили и в Совете Европы. В сообщении указывается на ключевое значение уважения международных стандартов.

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