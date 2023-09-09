Проармянские силы провоцируют новую войну с Азербайджаном

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В последнее время выросло число провокаций, совершаемых подразделениями вооруженных сил Армении и незаконными вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Сегодня в сети появились кадры, свидетельствующие о том, что Армения сосредотачивает на границе тяжелые артиллерийские установки.

Выборы за рамками правового поля

Одновременно в Ханкенди (в нарушение Конституции Азербайджана и норм международного права) проводятся “президентские выборы”, организованные сепаратистами. В Баку этот шаг оценивают как очередной элемент провокационной деятельности, и шире – как удар по нормализации в регионе и реинтеграции этнических армян в конституционные рамки Азербайджана.

Сейчас сепаратисты в Ханкенди пытаются удержаться благодаря военной, политической и финансовой поддержке Армении, но практически это не представляется возможным. После 44-дневной войны позиции Баку укрепились: если раньше на его стороне было только международное право, признававшее Карабах частью Азербайджана, то теперь это и статус страны-победителя, и мощнейшая в региональных масштабах армия, и принципиальная позиция союзников.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Азербайджан не хочет воевать?

Шаги, нацеленные на продолжение оккупационной политики, еще больше обостряют и без того непростую ситуацию. Однако Азербайджан в данный момент не хочет и не может выступать в боестолкновения. Его главная задача - разоружить армянские вооруженные силы на территории Ханкенди и обеспечить мир на своей земле. Если вооруженные люди добровольно не покинут азербайджанскую территорию, то тогда Баку, опираясь на международное право и четыре известные резолюции Совбеза ООН, может начать против них антитеррористическую операцию.

Но почему Баку не сделал этого до сих пор, ведь со времени подписания в Москве трехстороннего Заявления прошло уже почти три года? Дело в том, что война с Арменией может привести к новым геополитическим изменениям в регионе, что абсолютно не выгодно странам региона, в первую очередь России, которая взяла на себя функции гаранта исполнения мирного Заявления, в том числе введя свой миротворческий контингент в зону недавнего конфликта. По идее, российские миротворцы должны выполнить свои функции и разоружить армянские незаконные формирования.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что сейчас делает Россия в регионе?

Благодаря совместным действиям Баку и миротворцев обеспечен контроль над Лачинском дорогой. Кроме того, что очень важно, сегодня Россия направила продовольствие для армян в Карабахе по дороге Агдам-Ханкенди.

После того как попытки Армении и лоббистов ее интересов в Европе и США "протолкнуть" проблему выдуманного "гуманитарного кризиса "в Ханкенди провалились, российское правительство отправило туда большегруз с продовольствием по маршруту Самур - Баку - Барда - Агдам - Аскеран - Ханкенди.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие вопросы действительно важны?

Огромным шагом к миру в регионе станет вывод армянских вооруженных сил из Карабахского экономического района, роспуск сепаратистских властей, а также обеспечение контроля над небом, в том числе над теми территориями, где сегодня находятся сепаратисты и мешают пролету самолетов. Кроме того, азербайджанский эксклав Нахчыван до сих пор находится в блокаде, но ни это вопрос, ни проблема вывода армянских вооруженных сил из Ханкенди не обсуждаются на серьезных международных площадках, чем и пользуются деструктивные силы, заинтересованные в создания хаоса в регионе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каковы перспективы?

Терпение Азербайджана на исходе, и если не будет предпринято радикальных шагов, то все незаконные силы на его территории будут объявлены террористами. Скоро будет открыта дорога Агдам – Ханкенди, контроль над Ходжалинском аэропортом перейдет под контроль Азербайджана и начнется полное возвращение вынужденных азербайджанских переселенцев в села, находящиеся сейчас под контролем российских миротворцев.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему нельзя медлить?

Промедление в решении этих вопросов - не в интересах как Азербайджана, так и Армении, а также России. Если в Москве не хотят увидеть на той территории, которая сейчас контролируется ее миротворцами, флаг Франции или недружественных стран НАТО, то ей придется предпринимать какие-то шаги, заручившись поддержкой крупных региональных держав - Ирана и Турции. Решить проблему можно было бы благодаря договоренностям президентов России и Турции; доверительным отношениям Владимира Путина с Ильхамом Алиевым.

Затягивание решения вопроса уже привело к активизации западных стран на дипломатических площадках международных организаций, включая Совбез ООН, и приезду миссии европейских наблюдателей в Армению, которая с тех пор еще более активно демонстрирует вмешательство во внутренние дела Азербайджана, посягательство на его суверенитет и территориальную целостность.

А что же Армения?

Народ Армении давно устал от войны, и яркое тому свидетельство - победа партии Никола Пашиняна на досрочных парламентских выборах летом 2021 года, то есть уже после окончания 44-дневной войны. Тогда блок его основного соперника, экс-президента Роберта Кочаряна, представителя "карабахского клана" и "партии войны" потерпел поражение. И сегодня большая часть населения Армении не желает новой войны с Азербайджаном. Не хотят эскалации ни Москва, ни и Вашингтон, ни Брюссель. Так что после разоружения незаконных вооруженных формирований Армении в Ханкенди все они будут ждать установления мира в регионе Южного Кавказа.