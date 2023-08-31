Взгляд из Анкары: разоружение боевиков в Карабахе предотвратит новую войну 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все страны Южного Кавказа и вокруг него заинтересованы в том, чтобы Азербайджан и Армения заключили мирный договор. Основным препятствием для этого являются вооруженные боевики в Карабахском экономическом районе Азербайджана. О том, что нужно сделать для нормализации ситуации, "Вестник Кавказа" побеседовал с турецким политологом Тогрулом Исмаилом.

Разоружение вооруженных сепаратистов в Ханкенди является ключевым фактором стабилизации Южного Кавказа, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил, говоря об основных вызовах текущего этапа армяно-азербайджанского урегулирования.

Прежде всего Тогрул Исмаил обратил внимание, что спустя почти три года после начала 44-дневной войны Армения вновь обостряет ситуацию и подводит регион к порогу новых широкомасштабных боевых действий. "После заключения Трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года предполагалось, что дальше все процессы будут двигаться к мирному решению вопроса. Но, к сожалению, мы видим, что армянская сторона предпринимает максимум усилий для того, чтобы расшатать основы Трехстороннего заявления и воспрепятствовать подписанию мирного договора", - сказал он.

"Во многом этот деструктивный курс определяется не только внутренней политикой Армении, но и интересами различных внешних игроков, имеющих влияние на армянских политиков – это и Франция, и Иран, и другие государства, имеющие особое отношение к нашему региону", - добавил политолог.

Главным двигателем дестабилизации выступают остающиеся в Ханкенди вооруженные армянские боевики и кадровые военнослужащие ВС Армении. "Вооруженные сепаратисты должны быть разоружены, это является основным фактором умиротворения ситуации, иначе угроза боевых действий будет только возрастать. Проблему увеличивает то, что армянская сторона пытается вооружаться. Ереван вряд ли чего-то добьется на поле боя, поскольку современная азербайджанская армия очень сильна, но эскалации напряженности это не отменяет", - указал Тогрул Исмаил.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Вывод армянских военных и НВФ из Азербайджана предусмотрен Трехсторонним заявлением, это должно было быть сделано параллельно с развертыванием российских миротворцев, то есть еще в конце 2020 года. Три года вооруженные сепаратисты угрожают срывом всех дипломатических усилий и возвращением военной ситуации в регион. Их необходимо обезоружить, чтобы гарантировать стабильность", - подчеркнул политолог.

Эксперт обратил внимание, что война между Арменией и Азербайджаном не нужна никому. "Геополитическая ситуация в нашем регионе серьезно изменилась, в военных действиях не заинтересована ни одна из сторон. Я думаю, армянские политики, раздувающие напряженность, должны серьезно задуматься над тем, насколько несопоставимы силы Армении и Азербайджана, и прекратить создавать трудности для всего нашего региона блокадой урегулирования", - призвал он.

"Для всех здоровых сил на Южном Кавказе и вокруг него важен мир, спокойствие и развитие. Мирный договор между Азербайджаном и Арменией нужен всем. В Ереване, кстати, это прекрасно знают и понимают, но все еще ищут способы, чтобы не заниматься урегулированием всерьез", - констатировал Тогрул Исмаил.