Взгляд из Баку: Париж продолжает шоу Еревана

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Франция на сегодняшний день является главной деструктивной силой на Южном Кавказе. Даже реваншисты из Еревана не создают столько проблем, сколько Париж в стремлении перетянуть в свою сферу влияния Армению.

Никакой "блокады" Карабаха нет, однако Еревану и его спонсорам необходимо поддерживать иллюзию ее существования. Именно этим вызвана сегодняшняя провокация Парижа, чьи политики и грузовики прибыли в Армению и отправились к границе с Азербайджаном, чтобы попытаться нарушить транспортный режим Лачинского коридора. О мотивах Франции и последствиях провокации "Вестник Кавказа" побеседовал с председателем правления Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым.

Фарид Шафиев охарактеризовал провокацию Парижа как очередное политическое шоу противников урегулирования отношений Азербайджана и Армении. "Это продолжение того шоу, которое с декабря устраивают армянские националисты о "блокаде" Карабаха. Шоу это насквозь фальшивое: буквально вчера Азербайджан выслал гуманитарную помощь в Карабах, продовольствие, однако сепаратисты отказываются ее принимать То есть нет ни голода, ни блокады", - обратил внимание он.

"Париж поддерживает эту игру Еревана. В особенности Франция вслед за Арменией оказывает сильнейшее давление на Азербайджан в связи с тем, что Азербайджан установил 23 апреля ППП на Лачинской дороге. Французские власти требуют в прямом смысле экстерриториального режима для Лачинской дороги, что нарушает территориальную целостность Азербайджана. Баку, разумеется, никогда на такие требования не согласится", - указал председатель правления Центра анализа международных отношений.

"Есть и вторая составляющая в поведении Парижа. Франция хочет играть более активную роль на Южном Кавказе. Дела у нее по миру не очень благополучные, особенно в Африке. Франция традиционно является колониальной державой, но ситуация в Мали и в Нигере неблагоприятная для нее, а сегодня и в еще одной бывшей французской колонии, в Габоне, произошел переворот. Поэтому французские власти хотят закрепить за собой новые точки на карте, новые территории геополитического влияния. И все это, конечно, усиливает фактор армянской диаспоры во Франции", - отметил Фарид Шафиев.

В результате, Франция всеми силами пытается подорвать мирное урегулирование отношений Азербайджана и Армении. "Президент Эммануэль Макрон недавно на встрече с армянской радикальной диаспорой, с дашнаками, сказал, что он уже больше Никола Пашиняна оказывает давление на Азербайджан. Интересно, что некоторых лидеров дашнаков из Франции даже не впускают в Армению, настолько они подрывают усилия по достижению мира. В итоге Франция в своих узких устремлениях, во многом определяемых диаспорой, создает наибольшие проблемы для региона", - заключил эксперт.