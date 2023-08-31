Взгляд из Грузии: разоружение Ханкенди станет огромным шагом к миру 

Действия Армении и сепаратистов в Ханкенди этим летом указывают на явную подготовку армянских НВФ и военных к масштабным боевым действиям. Но есть ли в Армении и Ханкенди люди, заинтересованные в новой войне? И как на ситуацию в регионе повлияет разоружение ханкендинских боевиков? Об этом "Вестник Кавказа" поговорил с политологом Гелой Васадзе.

Никто не заинтересован в новой войне между Азербайджаном и Арменией, и лучшим способом снять напряженность является разоружение и вывод из Карабахского экономического района Азербайджана армянских военных и незаконных вооруженных формирований. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал грузинский политолог Гела Васадзе, комментируя актуальную повестку дня армяно-азербайджанского урегулирования.

Прежде всего эксперт подчеркнул, что угроза войны все еще не ушла из региона, поскольку между Азербайджаном и Арменией до сих пор не установлен мир. "Военные действия были поставлены на паузу в ноябре 2020 года, но угроза их возобновления сохранится до тех пор, пока не будет подписан мирный договор. Мы видим, что перестрелки происходят постоянно. Я думаю, что новых широкомасштабных военных действий пока не предвидится, хотя и возможны точечные операции", - сказал он.

Основным источником военной угрозы остаются армянские НВФ и военнослужащие в Карабахском экономическом районе Азербайджана. "Они деструктивно влияют на ситуацию в армяно-азербайджанском урегулировании. Азербайджан не может допустить, чтобы они оставались на его земле. Пока в Карабахе находятся армянские вооруженные формирования, все равно под чьим флагом, они создают очень серьезную проблему. И Азербайджан обязательно постарается эту проблему решить", - обратил внимание Гела Васадзе.

В связи с этим мощнейшее умиротворяющее воздействие на регион окажут разоружение и вывод из Карабаха армянских НВФ и военнослужащих. "Это будет в том числе шаг к реинтеграции армян Ханкенди в правовое пространство Азербайджана. Разоружение и уход этих людей самым позитивным образом изменит ситуацию, поэтому решение данной проблемы является насущной задачей текущего этапа урегулирования", - указал политолог.

Эксперт добавил, что войны на Южном Кавказе не хочет никто, в том числе не желают ее ни население Армении, ни армянская община в Ханкенди. "В новой войне никто не заинтересован. Есть силы, которые заинтересованы в сохранении нынешнего статус-кво, но и они не хотели бы масштабных боевых действий. Главное, что Азербайджан заинтересован в полной нормализации ситуации, что включает и разоружение НВФ, и реинтеграцию армян, и он будет действовать, в этом у меня нет никаких сомнений", - заключил Гела Васадзе.