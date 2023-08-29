В Карабах отправилась первая гуманитарная помощь по Агдам-Ханкенди

Опубликовано: 9:33, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский Красный полумесяц сегодня отправит автомобили с гуманитарной помощь для армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана. Акцию анонсировал президент организации.

Сегодня азербайджанское общество Красного Полумесяца отправит в Ханкенди гуманитарную помощь, которая предназначается живущим в Карабахе армянам. Об этом рассказал президент общества Новруз Аслан.

"Сегодня будет отправлен наш гуманитарный груз. Мы направимся по дороге Агдам-Ханкенди"

– глава организации

Аслан уточнил, что сначала в Ханкенди отправят мучные изделия – в общей сложности 40 т.

"Этот шаг будет положительно воспринят проживающими в Ханкенди жителями армянского происхождения и международной общественностью"

– Новруз Аслан