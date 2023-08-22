Азербайджанский Красный Полумесяц готов поддержать доставку грузов по дороге Агдам - Ханкенди

Опубликовано: 22:36, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В азербайджанском Красном Полумесяце готовы поддержать доставку продовольствия, лекарств и одежды армянскому населению Карабаха. Об этом сказано в опубликованном во вторник заявлении общества.

Общество Красного Полумесяца Азербайджана опубликовало сегодня заявление, в котором сообщило, что готово поддержать передачу гуманитарных грузов армянскому населению Карабаха по дороге, соединяющей Агдам и Ханкенди.

Речь идет о поставках продовольствия, лекарств и одежды.

"Общество Красного Полумесяца Азербайджана <…> с помощью своих сотрудников и волонтеров готово оказать поддержку доставке армянским жителям любого гуманитарного груза с необходимым продовольствием, медицинскими принадлежностями, лекарственными препаратами, одеждой по дороге Агдам – Ханкенди"

– сказано в тексте

В организации акцентировали внимание на том, что данная гуманитарная миссия не противоречит законодательству АР.

"Осуществление этой гуманитарной миссии полностью соответствует требованиям как национального законодательства, так и Женевских конвенций и дополнений к ним, а также поправки, внесенной в 2022 году в Севильское соглашение от 1997 года. Согласно этому изменению, ведущая роль в осуществлении гуманитарной помощи отводится национальным обществам"

– Красный Полумесяц Азербайджана