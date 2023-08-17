Совет безопасности ООН не поверил Армении 

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Армения не добилась своего на заседании Совбеза ООН: члены Совета вместо требований к Азербайджану по Лачинскому коридору озвучивали призывы к запуску дороги Агдам-Ханкенди и прямому диалогу между Баку и карабахскими армянами. Итоги события вместе с "Вестником Кавказа" подвел доктор политических наук, доцент МГУ Алексей Фененко.

Прошедшее накануне заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Лачинской дороге завершилось совсем не так, как рассчитывали ее инициаторы – власти Армении. Заседание завершилось не только без принятия резолюции, но и без заявления США как страны-председателя Совбеза в этом месяце. Никакие совместные документы не обсуждались, соответственно, не было и голосования об отношении постоянных и непостоянных членов к теме Лачинского коридора (нет согласованных формулировок – не о чем голосовать). Заседание Совбеза, на которое Ереван делал большую ставку, свелось к обмену мнениями без каких-либо дискуссий как в зале заседаний, так и в кулуарах.

Основным результатом стала неформальная перекличка сторонников и противников реваншистской политики Армении. Как ожидалось, фейки армянских властей о "блокаде" Лачинской дороги и "гуманитарном кризисе" в Карабахском экономическом районе Азербайджана горячо поддержала одна лишь Франция. США сфокусировались на необходимости диалога между Баку и карабахскими армянами. Великобритания отделалась несколькими формальными фразами. Китай поблагодарил Россию за вклад в армяно-азербайджанское урегулирование (о чем старательно не упоминали западные страны).

Российский дипломат, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выступил с непрямой критикой поведения Армении. Не называя имен, он подчеркнул, что не нужно политизировать гуманитарные вопросы и выносить на заседания Совбеза ООН темы, требующие прямого диалога. Также он сообщил, что Москва еще 25 июля, на встрече глав МИД РФ, Азербайджана и Армении предложила запустить дорогу Агдам-Ханкенди параллельно с работой Лачинской дороги для лучшего гуманитарного обеспечения Карабаха. В целом, его речь была посвящена необходимости снижения напряженности в регионе. Примечательно, что представитель ЕС также высказался против политизации вопроса Лачинской дороги.

Вторым результатом заседания оказалась значительная поддержка членами СБ ООН запуска дороги Агдам-Ханкенди. В частности, об этом прямо заявила не только Турция, присутствовавшая в качестве гостя, но и Бразилия с Албанией. Получилось так, что вместо площадки по продавливанию реваншистских интересов властей Армении заседание стало площадкой для презентации внутриазербайджанского маршрута гуманитарных грузоперевозок в Карабах. Вернее, продолжением презентации, ведь накануне помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев показал эту дорогу вживую дипломатическому корпусу.

Если исключить единственное прореваншистское мнение Франции, то члены Совбеза ООН высказались за продолжение урегулирования армяно-азербайджанских отношений исключительно мирным путем и скорейшую организацию прямых контактов между властями Азербайджана и карабахскими армянами. Сепаратистский проект в Карабахе не прозвучал ни разу, выступающие говорили только о населении района, являющегося территорией Азербайджана. Иными словами, Ереван и его сторонники оказались в абсолютном меньшинстве: неангажированные члены СБ ООН не поддержали армянские фейки.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" согласился с тем, что надежды армянских властей на заседание СБ ООН были напрасными.

"Главное, что именно Армения сейчас срывает полностью процесс мирного урегулирования, и по большому счету это все понимают. Ереван накануне продолжил продвигать идею о том, что Лачинский коридор находится в "блокаде" со стороны Азербайджана, однако особой поддержки эта идея со стороны членов Совета Безопасности ООН не получила. И мы даже видим, что в самом Ереване признают: заседание Совета Безопасности окончилось неважно, Баку одержал верх в этом дипломатическом раунде", - сказал он.

По оценке эксперта, самым неожиданным для Еревана стало отсутствие внятной поддержки со стороны США, хотя Штаты, будучи председателем СБ ООН, могли бы выпустить заявление по итогам заседания. "Вот и вся цена армянским заявлениям о том, что из Вашингтона им обязательно придет помощь. Только Франция использовала формулировки Еревана, но и она не сделал ничего, чтобы как-то преобразовать обмен мнениями в документ СБ ООН. В итоге на заседании преобладали умеренно-выжидательные точки зрения с призывами к компромиссу и намерением наблюдать, как дальше будут развиваться события", - заключил Алексей Фененко.

Что будет дальше? Со всей очевидностью дорога Агдам-Ханкенди будет все-таки запущена, и как минимум российские миротворцы и сотрудники МККК начнут ей пользоваться для грузоперевозок. Накануне весь мир узнал, что такая дорога есть и она несет пользу гуманитарной ситуации в Карабахе. Поддержка работы этой дороги Россией как ключевым посредником на Южном Кавказе ускорит начало ее использования и карабахскими армянами, а это послужит стартом для их реинтеграции в правое поле Азербайджана. А тема Лачинского коридора перестанет быть поводом для торможения Ереваном послевоенных процессов.

Во всяком случае, и Россия, и Запад потребовали от властей Армении прекратить политизировать гуманитарные вопросы в регионе.