МИД Азербайджана: Армения провалилась в СБ ООН

Опубликовано: 9:21, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения снова попыталась использовать Совбез ООН в своей кампании шантажа, однако эта ее попытка в очередной раз провалилась, заявил МИД Азербайджана.

Попытки Армении манипулировать Советом безопасности ООН и эксплуатировать его в своих интересах не только непродуктивны с точки зрения продвижения повестки нормализации отношений в постконфликтный период, но и крайне деструктивны, - заявил сегодня МИД Азербайджана.

"Азербайджан надеется, что Армения, наконец, поймет, что путь решения вопросов лежит через конструктивное взаимодействие, а также честное выполнение международно-правовых норм и обязательств. Как подчеркивали многие члены Совета безопасности ООН, основой мира и стабильности в регионе является признание суверенитета и территориальной целостности как на словах, так и на деле"

- МИД Азербайджана

Как отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, обсуждения еще раз показали, что предложение Азербайджана об использовании дороги Агдам-Ханкенди положительно воспринято международным сообществом, а препятствия, созданные Арменией, должны быть устранены для обеспечения законной и прозрачной доставки товаров в Карабахский регион Азербайджана.

"Признание некоторыми государствами-членами законных опасений безопасности Азербайджана является многообещающим шагом на пути к устранению определенных вызовов в регионе. Азербайджан предложил Армении мир на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран. Мы полны решимости защищать наш суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и международным правом"

- МИД Азербайджана

В дипломатическом ведомстве страны еще раз отметили, что Азербайджан настроен на конструктивное взаимодействие со всеми сторонами, которые искренне заинтересованы в продвижении нормализации отношений и тем самым готовы внести свой вклад в достижение долгожданного мира и стабильности в регионе, - говорится в заявлении.