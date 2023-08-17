Россия в СБ ООН предложила открыть дорогу Агдам-Ханкенди

Опубликовано: 7:39, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН по Лачинской дороге выступил против политизации гуманитарных вопросов и осудил практику обращений в международные структуры вместо прямого диалога между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что дорога Агдам-Ханкенди должна быть запущена для снятия напряженности вокруг Карабаха.

Российская сторона выступает за открытие дороги Агдам-Ханкенди для обеспечения Карабахского экономического района Азербайджана гуманитарным снабжением. Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Лачинской дороги заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров лично предложил открыть дорогу Агдам-Ханкенди во время встречи 25 июля в Москве с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Дипломат подчеркнул, что Россия видит в этом реалистичный компромисс для снижения напряжения в армяно-азербайджанских отношениях.

Полянский уточнил, что предложение Москвы состояло в одновременной работе Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди для ввоза в Карабах мирных граждан и не имеющих военного применения грузов. Он выразил уверенность в том, что это событие позволило бы ускорить начало непосредственного взаимодействия между властями Азербайджана и карабахскими армянами.

Отметим, что Дмитрий Полянский ни разу не упомянул в речи сепаратистский проект в Карабахе, используя только формулировку "армянское население Карабаха", тем самым подчеркивая, что речь идет о взаимодействии полномочных азербайджанских властей со своими гражданами.

Направления урегулирования

Заместитель постпреда РФ при ООН призвал стороны к практическим действиям, которые снизят напряженность, нарастающую в этом месяце на границе Азербайджана и Армении и в зоне временного размещения российских миротворцев.

"Российская Федерация при поддержке обеих сторон прилагает максимальные усилия для скорейшего разрешения сложившейся кризисной ситуации, а также содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в целом. Совокупность заявлений президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении 2020-2022 годов остается безальтернативной дорожной картой для примирения Баку и Еревана"

– Дмитрий Полянский

Дипломат вновь перечислил направления, по которым необходимо на практике реализовать урегулирование отношений Азербайджана и Армении: делимитация и демаркация границы, открытие всех транспортных коммуникаций, разработка мирного договора, налаживание диалога на политическом и экспертном уровне. Он обратил внимание, что прогресс по всем этим направлениям есть, и Россия намерена и далее содействовать сторонам в решении оставшихся вопросов.

Критика политики Армении

Также он указал, что будущее армянского населения Карабаха находится "в рамках юридического поля Азербайджана", что в том числе определено взаимным признанием Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга по Алматинской декларации 1991 года. В связи с этим Полянский призвал не политизировать гуманитарные задачи.

"Те, кто искренне придерживается сценария, основывающегося на коренных интересах азербайджанского и армянского народов, должен оставить в стороне любые геополитические и разного рода внутриполитические соображения. Призываем также со всей ответственностью подходить к использованию в этом контексте площадки Совета Безопасности. Проблемы в любом случае должны решать между собой Баку и Ереван, и никакие навязанные схемы и развязки их диалог не заменит"

– Дмитрий Полянский

Завершая речь, заместитель постпреда РФ при ООН подчеркнул, что Москва продолжит поощрять армяно-азербайджанский диалог, чтобы Баку и Ереван жили в добрососедских условиях.