Совет безопасности ООН обсуждает Лачинскую дорогу

Опубликовано: 22:55, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Внеочередное открытое заседание СБ ООН посвященное Лачинской дороге проходит сегодня в США. Участники заседания высказываются за мир на Южном Кавказе и призывают начать использовать дорогу Агдам-Ханкенди.

В Нью-Йорке стартовало внеочередное заседание Совбеза ООН, темой которого стала ситуация вокруг Лачинской дороги и гуманитарная обстановка в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Инициатором «экстренного» заседания стал Ереван. Армянскую сторону на открытом заседании представляет министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Азербайджан на заседании СБ ООН представляет постпред Яшар Алиев.

Постоянный представитель Бразилии при ООН в начале заседания заявил: "Бразилия призывает рассмотреть вопрос использования дороги Агдам-Ханкенди".

Представитель Албании отметил, что в этом году переговоры двух стран активизировались и продвинулись. Также он отметил, что гуманитарные потребности нельзя политизировать и добавил, что Албания поддерживает идею Баку по использованию дороги Агдам-Ханкенди. Кроме того, была отмечена важность строительства железной дороги в направлении Зангезурского коридора.

Китай высоко оценил вклад России в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией и призвал решать проблемы дипломатическим путем.

Постпред России призвал к деэскалации, разблокированию и использованию различных транспортных коридоров, в том числе Агдам-Ханкенди. Соблюдение прав жителей Карабахского региона находится в рамках юридического поля Азербайджана, территориальную целостность которого признает и Армения. Представитель РФ призвал к открытию коридоров через Агдам и Лачин, а также подчеркнул прямой диалог Баку и Еревана - единственный путь к урегулированию.

США обеспокоены гуманитарной ситуацией и рассматривают компромисс по альтернативным маршрутам поставок в регион. Также было отмечено, что переговоры, направленные на долгосрочный мир, не должны прекращаться. Любая деятельность, подрывающая мирный процесс, должна быть немедленно прекращена, заключила спикер.

Свое выступление Мирзоян начал с сообщения о том, что Лачинская дорога является «дорогой жизни» для Карабахского района Азербайджана. Он вновь повторил слова о блокаде и гуманитарной катастрофе, повторил необоснованные обвинения в планируемых этнических чистках, а также в том, что азербайджанская сторона препятствует обеспечению региона и даже местному сельскому хозяйству.

"У Лачинского коридора нет альтернативы", - объявил глава МИД Армении.

Свое выступление постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев начал с опровержения категорически необоснованных обвинений Еревана в блокаде и гуманитарном кризисе.

"То, что Армения пытается представить как гуманитарный вопрос, на самом деле является провокационной и безответственной политической кампанией, которая ведется для того, чтобы подорвать суверенитет и территориальную целостность моей страны"

– Яшар Алиев

Он напомнил СБ ООН, что именно Армения на протяжении почти 30 лет откровенно игнорировала соответствующие четыре резолюции от 1993 года и ряд заявлений председателя Совбеза, однозначно требующих полного, незамедлительного и безоговорочного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана. Действия армянской стороны в этом контексте - не что иное, как воплощением заранее спланированного политического лицемерия и ее обращение в Совет Безопасности – составная часть проводимой месяцами кампании для манипулирования международной общественностью и введения ее в заблуждение.

Армения пытается запутать международное сообщество, продолжил он. Недавно интенсивные консультации и «челночная дипломатия», наконец, привели к договоренности о доставке гуманитарных грузов в Карабахский регион различными маршрутами, а также об организации встречи специальных представителей центральной власти с местными армянскими жителями. Однако Армения в последний момент отказалась от реализации договоренностей.

"В первом случае для доставки Международным комитетом Красного Креста (МККК) гуманитарных грузов местным жителям необходимо было убрать бетонные блоки и все другие физические препятствия, установленные армянской стороной на дороге Агдам-Ханкенди. Вслед за этим в течение 24 часов предусматривалось расширение использования МККК Лачинской дороги. Все участвующие стороны, включая Российский миротворческий контингент и МККК, были готовы в течение часа приступить к практической реализации этой договоренности", - рассказал азербайджанский постпред.

"Во втором случае была достигнута договоренность о проведении встречи между представителями центральной власти и местными армянскими жителями в близлежащем азербайджанском городе Евлах. К сожалению, десять дней назад, 5 августа, Армения в последний момент отказалась от обеих договоренностей, выдвинув посредством своего нелегитимного режима политически мотивированные и незаконные предусловия и различные отговорки", - сообщил он.

Турецкий постпред при ООН Седат Онал заявил, что попытка Еревана использовать Совет безопасности ООН для высказывания необоснованных обвинений против Азербайджана беспокоят Анкару.

Он подчеркнул, что Азербайджан вправе делать на своей суверенной земле все, что хочет. Онал констатирует, что армянские сепаратисты отказываются идти на переговоры с Баку.

Заседание Совбеза ООН объявлено закрытым. Решение будет принято позже.