Армения еще раз проиграет Азербайджану – теперь в Совбезе ООН 

Чего ждать от заседания СБ ООН по Лачинскому коридору? Сможет ли Ереван продвинуть свои фейки о "блокаде" Карабаха? Будут ли члены Совета Безопасности выступать против Азербайджана, своего партнера и союзника? Прогноз этого события озвучил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров.

Сегодня в Совете Безопасности ООН состоится заседание по ситуации на Лачинской дороге. Для этого в Нью-Йорк накануне вылетел глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Азербайджан на заседании будет представлять постпред Яшар Алиев.



Запрос о внеочередном заседании СБ ООН стал закономерным продолжением летней кампании Еревана против работы азербайджанского ППП "Лачин". Власти Азербайджана установили пункт пропуска на въезде из Армении на Лачинскую дорогу 23 апреля, обеспечив соблюдение особого транспортного режима Лачинского коридора – с того дня в Карабахский экономический район АР беспрепятственно въезжает только местное население, карабахские армяне.

Проблемы Лачинского коридора

Лачинский коридор создавался в рамках Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года именно для безвизовых поездок карабахских армян в Армению и обратно. Также он использовался для технических нужд временно работающих в Карабахе российских миротворцев и сотрудников МККК: сразу после Карабахской войны на освобожденных территориях Азербайджана не было подходящей инфраструктуры для их оперативного снабжения, и они ездили в Армению.

К сожалению, власти Армении с первого же послевоенного дня стали злоупотреблять транспортным режимом Лачинского коридора и, пользуясь тем, что Азербайджан не контролирует въезд на Лачинскую дорогу, завозить в Карабах оружие, мины и боевиков. Подписав капитуляцию армянской армии, премьер-министр Никол Пашинян тут же приступил к подготовке реванша вооружением карабахских сепаратистов. Кроме того, в Азербайджан по Лачинскому коридору начали незаконно приезжать иностранные граждане, включая французских политиков и иранских наемников. Осенью прошлого года беглый миллиардер Рубен Варданян использовал эту дорогу для контрабанды в Армению азербайджанских драгоценных металлов.

Таким образом, хотя Азербайджан предоставил карабахским армянам режим коридора для гуманитарных нужд, он сразу же превратился в канал бесконтрольных преступных грузоперевозок. По его краям стали возникать новые минные поля, заложенные после Карабахской войны. На руках карабахских сепаратистов скапливалось все больше оружия. Варданян грабил азербайджанские месторождения, нанося непоправимый урон местной экологии. Разумеется, такое злонамеренное и вызывающее нарушение Трехстороннего заявления не могло продолжаться долго.

Азербайджан стабилизировал ситуацию

В декабре 2022 года азербайджанские экологи выступили против ресурсного разбоя Варданяна, встав бесперебойной акцией протеста на Лачинской дороге недалеко от Ханкенди. Контрабанда металлов тут же прекратилась, а реваншисты в Армении и диаспоре начали разгонять фейковую информационную кампанию о "блокаде" Карабаха и "гуманитарном кризисе" из-за стоящих рядом с Лачинской дорогой экоактивистов. Ввоз в Ханкенди оружия и боевиков поначалу тоже приостановился, но затем радикалы стали использовать объездные пути: они все так же въезжали из Армении в Азербайджан по Лачинскому коридору, а за пару километров до акции экологов сворачивали на грунтовки.

Поэтому и появился ППП "Лачин". С 23 апреля ни одна машина не может проехать в Азербайджан и обратно по Лачинской дороге без пограничной проверки документов и грузов. Проблема накачки Карабаха оружием и боевиками решилась в одно мгновение. Одновременно нашли решение и другие задачи, к примеру, задача поимки военных преступников: в конце июля был задержан 10 лет находившийся в розыске Вагиф Хачатрян – исполнитель массовых убийств в селе Мешали декабря 1991 года.

Кампания против ППП "Лачин"

После 23 апреля националисты в Армении и армянской диаспоре утроили усилия по продвижению кампании о "блокаде" Карабаха и "гуманитарном кризисе". Проплаченные лоббисты в крупных государствах и международных структурах выступили с ложными обвинениями в адрес Баку, причем не поодиночке, а в массовом порядке. Сторонники оккупации Карабаха по всему миру использовали все свое влияние, чтобы убедить как можно больше людей в центрах принятия решений, что Лачинский коридор вновь должен быть открыт для незаконного ввоза оружия и боевиков под предлогом "спасения карабахских армян от голода".

Однако кампания националистов в течение всех 9 месяцев, считая с декабря, была безуспешной. Во-первых, сами карабахские армяне – не из числа радикалов, а обычные люди – все это время продолжали жить обычной жизнью и публиковать свои фото и видео в соцсетях. Пока армянские лоббисты рассказывали на международных площадках о "гуманитарном кризисе", жители Карабаха устраивали обычные народные и семейные праздники с застольями – и доказательства того, как на самом деле обстоят дела в Ханкенди и вокруг – выкладывали в Интернет. Главари сепаратистов пытались заставить людей перестать разоблачать фейки о "блокаде", но по сей день сами карабахские армяне служат лучшими свидетелями против антиазербайджанской кампании.

Во-вторых, Азербайджан ежедневно фиксирует и публикует факты пересечения карабахскими армянами, российскими миротворцами и сотрудниками МККК армяно-азербайджанской границы по Лачинскому коридору. Любой независимый наблюдатель, даже тот, кто не станет утруждать себя изучением карабахских соцсетей, увидит, что люди каждый день выезжают в Армению по Лачинской дороге и въезжают обратно. Более того, он увидит, что карабахские армяне и азербайджанские пограничники контактируют без каких-либо проблем, хотя армянские националисты все еще пытаются доказать, что два народа не способны жить вместе.

Армению ждет провал в СБ ООН

Возможно, лет тридцать назад у сторонников оккупации Карабаха было бы больше шансов, поскольку тогда не было таких возможностей по распространению информации, как сейчас. Однако сегодня у них нет буквально никакой возможности создать убедительную иллюзию гуманитарных проблем в Ханкенди. На их фейки Баку отвечает документальными фактами. Азербайджан регулярно возит дипломатический корпус в Лачинский коридор, чтобы дипломаты иностранных государств воочию убеждались, что тот работает, как должен. Сегодня им была представлена более походящая для снабжения карабахских армян, РМК и МККК дорога Агдам-Ханкенди. Это дорога позволит поставить крест на фейках о "блокаде", поскольку к ней перейдут все гуманитарные функции Лачинский дороги, а Лачинский коридор станет использоваться только для безвизового пересечения границы жителями Карабаха.

Как итог, тему "гуманитарного кризиса" в Карабахе сегодня озвучивают только армянские лоббисты и политики, заинтересованные во влиянии на Южный Кавказ. Армянские националисты в Ереване и диаспоре жмут на все рычаги, однако до сих пор ничего не смогли добиться. Только Франция поддерживает их активно, но и та ограничивается заявлениями. Власти Евросоюза выступили за открытие дороги Агдам-Ханкенди. Россия работает над реинтеграцией карабахских армян в правовое поле Азербайджана и проводит переговоры с Арменией о возвращении в республику местного азербайджанского населения. США не совершают шагов, которые помешали бы их участию в армяно-азербайджанском урегулировании.

В этой связи прогноз на сегодняшнее заседание Совета Безопасности ООН очевиден. Арарат Мирзоян повторит стандартную ложь о "блокаде" Карабаха и "гуманитарном кризисе", Яшар Алиев приведет документальные доказательства работы Лачинского коридора и отсутствия в Карабахе проблем с продовольствием, французский постпред поддержит ереванские фейки, а остальные выскажутся за скорейшую нормализацию отношений Баку и Еревана и решение проблем армянского населения Карабаха в рамках территориальной целостности Азербайджана. Никаких требований об устранении законно установленного ППП "Лачин" не будет. Враги мира на Южном Кавказе вновь потерпят поражение.