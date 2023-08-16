Азербайджан презентовал дорогу Агдам-Ханкенди

Члены дипломатического корпуса и военные представители, аккредитованные в Азербайджане, посетили дорогу Агдам-Ханкенди. Здесь им была представлена презентация об автомобильной дороге и железнодорожной линии Агдам-Барда. Главная цель визита – знакомство с потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахской экономической зоны. В ходе презентации было подчеркнуто, что дороги открыты для гуманитарных целей.
Также им была представлена территория, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.
Кроме того, гостям была предоставлена полная информация о разрушениях, которым подвергся Агдам в период оккупации, продлившейся почти три десятка лет. Затем участников мероприятия познакомили с ходом продолжающихся в городе строительных и восстановительных работ.
После завершения презентации на вопросы журналистов ответил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации Президента Хикмет Гаджиев.
По его словам, дорогу Агдам-Ханкенди власти Азербайджана рассматривают как часть программы по интеграции армянских жителей Карабаха в политическую, экономическую, социальную сферу Азербайджана.
«Это фактор, который служит интеграции, во-вторых, она более эффективна и обходится дешевле с транспортной точки зрения, но в то же время, наряду с доставкой грузов из основной части Азербайджана в Карабах, также обеспечивает жителям Карабаха доступ к основной транспортной инфраструктурной системе Азербайджана. Эта дорога ни в коем случае не отрицает значения Лачинской дороги, всегда хорошо иметь одну и несколько дорог одновременно»
– Хикмет Гаджиев
Далее он напомнил, что официальный Баку предложил армянским жителям Карабаха дорогу Физули-Шуша, которая может быть использована для доставки грузов.