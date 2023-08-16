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Азербайджан презентовал дорогу Агдам-Ханкенди

Азербайджан презентовал дорогу Агдам-Ханкенди
Азербайджан презентовал дорогу Агдам-Ханкенди
Азербайджан презентовал дорогу Агдам-Ханкенди
Азербайджан презентовал дорогу Агдам-Ханкенди
Азербайджан презентовал дорогу Агдам-Ханкенди
Делегация, состоящая из членов дипкорпуса и военных атташе, посетила дорогу Агдам-Ханкенди. Здесь вниманию гостей была представлена презентация об автомобильной дороге и железнодорожной линии Агдам-Барда. Также гостей проинформировали о разрушении Агдама в оккупационный период и последующем возрождении города властями Азербайджана.

Члены дипломатического корпуса и военные представители, аккредитованные в Азербайджане, посетили дорогу Агдам-Ханкенди. Здесь им была представлена презентация об автомобильной дороге и железнодорожной линии Агдам-Барда. Главная цель визита – знакомство с потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахской экономической зоны. В ходе презентации было подчеркнуто, что дороги открыты для гуманитарных целей.  

Также им была представлена территория, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Кроме того, гостям была предоставлена полная информация о разрушениях, которым подвергся Агдам в период оккупации, продлившейся почти три десятка лет. Затем участников мероприятия познакомили с ходом продолжающихся в городе строительных и восстановительных работ.

После завершения презентации на вопросы журналистов ответил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, дорогу Агдам-Ханкенди власти Азербайджана рассматривают как часть программы по  интеграции армянских жителей Карабаха в политическую, экономическую, социальную сферу Азербайджана.

«Это фактор, который служит интеграции, во-вторых, она более эффективна и обходится дешевле с транспортной точки зрения, но в то же время, наряду с доставкой грузов из основной части Азербайджана в Карабах, также обеспечивает жителям Карабаха доступ к основной транспортной инфраструктурной системе Азербайджана. Эта дорога ни в коем случае не отрицает значения Лачинской дороги, всегда хорошо иметь одну и несколько дорог одновременно»

– Хикмет Гаджиев

Далее он напомнил, что официальный Баку предложил армянским жителям Карабаха дорогу Физули-Шуша, которая может быть использована для доставки грузов.

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