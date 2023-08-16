РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армия Армении попыталась вторгнуться в Азербайджан

Армия Армении попыталась вторгнуться в Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанские военные предотвратили проникновение на территорию республики армянской разведывательно-диверсионной группы в направлении Кельбаджарского района.  

Министерство обороны Азербайджана проинформировало о том, что в среду, 16 августа, разведывательно-диверсионная группа ВС Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана для проведения террористическо-диверсионных операций.

Сообщается, что вылазку планировалось осуществить в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района.

В ведомстве подчеркнули, что азербайджанские военнослужащие оперативно предотвратили провокацию армянских военных при поддержке огневой техники.

«В результате один раненый член диверсионной группы был задержан нашими военнослужащими. Остальные подразделения разведывательно-диверсионной группы были вынуждены отступить»

– Минобороны Азербайджана

Армения вместе с сепаратистами срывает мирные переговоры с Азербайджаном

Армения вместе с сепаратистами срывает мирные переговоры с Азербайджаном

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
645 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version