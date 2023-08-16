Армия Армении попыталась вторгнуться в Азербайджан

Опубликовано: 13:05, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские военные предотвратили проникновение на территорию республики армянской разведывательно-диверсионной группы в направлении Кельбаджарского района.

Министерство обороны Азербайджана проинформировало о том, что в среду, 16 августа, разведывательно-диверсионная группа ВС Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана для проведения террористическо-диверсионных операций.

Сообщается, что вылазку планировалось осуществить в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района.

В ведомстве подчеркнули, что азербайджанские военнослужащие оперативно предотвратили провокацию армянских военных при поддержке огневой техники.

«В результате один раненый член диверсионной группы был задержан нашими военнослужащими. Остальные подразделения разведывательно-диверсионной группы были вынуждены отступить»

– Минобороны Азербайджана