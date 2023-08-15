Армения вместе с сепаратистами срывает мирные переговоры с Азербайджаном

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения и представители сепаратистского режима, засевшего в Ханкенди, начали международную кампанию по срыву мирных переговоров, полагает помощник президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

К такому выводу он пришел, наблюдая за военными и политическими провокациями Армении, наносящими ущерб процессу нормализации ее отношений с Азербайджаном. Действительно, в последнее время в Ереване неустанно говорят о якобы напряженной гуманитарной ситуации в Карабахском экономическом районе Азербайджана, заключенном в "блокаду". В Баку же указывают на то, что Армения пренебрегает достигнутыми соглашениями по решению проблем, связанных с Лачинским коридором и другими дорогами, которые можно было бы задействовать для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабаха, а это очевидно препятствует мирному процессу.

В статье для National Interest Хикмет Гаджиев призвал Ереван прекратить дипломатические игрища, напомнив, что в течение 30 лет Армения оккупировала около 20% международно признанной территории Азербайджана; порядка миллиона живших на этих землях азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома; культурные и религиозные памятники были разрушены.

Один только Агдам - некогда один из крупнейших городов региона - был разрушен до такой степени, что теперь его называют "Хиросимой Кавказа". Создается впечатление, что оккупанты стремились уничтожить там все следы Азербайджана

- пишет Гаджиев.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хотя весь мир признавал и признает Карабахский регион территорией Азербайджана, армянские политики фантазировали создании независимой этнической армянской территории или об объединении с Арменией путем аннексии захваченных земель. Теперь в Ереване говорят о мире, однако тянут время, проводя кампании, запутывающие ситуацию.

На этой неделе Армения вместе со связанным с ним сепаратистским режимом в Карабахе начала очередную международную кампанию по срыву мирных переговоров… Смысл существования этого сепаратистского образования заключается в том, чтобы продлевать фантазии, избегая жестких геополитических реалий

- утверждает Гаджиев.

Баку приглашал представителей армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, к диалогу о реинтеграции, обещая обеспечить им равные с азербайджанцами права, в том числе религиозные, языковые и муниципальные права, но те отказались.

Процесс реинтеграции должен включать демобилизацию и разоружение всех незаконных военных группировок и полный вывод оставшихся подразделений вооруженных сил Армении. Чтобы остановить поток оружия для таких группировок, который продолжался даже во время мирных переговоров, недавно была ненадолго закрыта дорога Лачин, соединяющая Армению с Ханкенди. Теперь она вновь открыта

- напоминает помощник президента Азербайджана.

Азербайджан при поддержке МККК хотел самостоятельно снабжать регион продовольствием и медикаментами по дополнительной, более короткой дороге с гораздо большей пропускной способностью, порядка более 17 тыс. автомобилей в день.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако восстановленная четырехполосная дорога Агдам - Ханкенди неоднократно отвергалась карабахскими сепаратистами, дорога даже была забаррикадирована бетоном по приказу армянских и сепаратистских лидеров. Предложение Баку о том, чтобы поставки осуществлялись конвоем Красного Креста, а не Азербайджаном, по дороге Агдам - Ханкенди, было отклонено.

При этом они утверждают, что армянам Карабаха грозит этническая чистка со стороны Азербайджана. Чтобы подкрепить это ложное утверждение, наняли бывшего одиозного прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо для написания безответственного доклада, в котором утверждается, что Карабах находится в «блокаде» и «совершается геноцид».

- напомнил Гаджиев, призвав Армению заняться, наконец, мирными переговорами и нормализации отношений с Азербайджаном.