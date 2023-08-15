Как решить проблемы населения Ханкенди?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения призвала Совбез ООН созвать экстренное заседание в связи "с ухудшением гуманитарной ситуации" в Карабахском экономическом регионе Азербайджана в результате "блокады мирного населения". В Ереване утверждают, что Баку якобы заблокировал Лачинскую дорогу, а потому сейчас на этих территориях нет продуктов, лекарств и горючего.

Но если даже такое заседание состоится, то по его итогам вряд ли будет принят какой-либо документ, и уж тем более ООН не захочет вмешиваться в ситуацию, на чем настаивает армянская сторона, поскольку все члены Совбеза прекрасно осознают новые реалии, сложившиеся в регионе после заверения Второй Карабахской войны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему надежды Армении на Совбез ООН напрасны?

Сложно забыть, что Армения почти три десятка лет игнорировала четыре резолюции Совета безопасности ООН, где содержалось требование немедленно вывести оккупационные войска с азербайджанских территорий. Теперь же после поражения в 44-дневной войне Ереван сам начал выдвигать требования к Совбезу.

На заседании Совета безопасности Армению может поддержать лишь Франция, которая намеревается заменить в Азербайджане российский миротворческий контингент. У России же есть основания и вовсе наложить вето на и без того бесперспективное решение Совета безопасности. На Смоленской площади уже не раз сетовали на неконструктивную позицию армянской стороны, в частности, после ее отказа

от договоренности о доставке гуманитарных грузов в Карабахский регион разными маршрутами при помощи МККК,

от организации встречи спецпредставителя Азербайджана с активистами армянской общины Карабаха в Евлахе.

Тогда у многих сложилось впечатление, что Армения преднамеренно препятствует разрешению проблемы.

Чего хочет армянская сторона?

Основной аргумент Еревана состоит в том, что тонны гуманитарного груза, направленного правительством Армении, не получается провезти на азербайджанскую территорию. Однако столь ненавистный Армении ППП "Лачин" как раз и был установлен Азербайджаном из-за широкомасштабных злоупотреблений Лачинским коридором. Ереван уже пытался представить попытку Азербайджана обеспечить порядок на границе как "блокаду", но 6 июля в Международном суде ООН заявили, что это вовсе не блокада.

Однако и после этого Армения вместе с сепаратисткой хунтой в Ханкенди пытается путем провокаций манипулировать международными инстанциями. Пока Азербайджан продолжает восстанавливать свои освобожденные территории и строить дороги, реваншисты организуют протестные выступления и стараются претворить в жизнь другие негативные сценарии, финансируемые Рубеном Варданяном и Робертом Кочаряном, которых беспокоит перспектива прекращения

снабжения остатков армянских вооруженных формирований, которые так и не были выведены с азербайджанских земель,

незаконной эксплуатации азербайджанских же природных ресурсов.

Теоретически реализация таких сценариев должна была бы ослабить власть премьер-министра Никола Пашиняна, подписавшего 9-10 ноября 2020 года капитуляцию, а позднее практически признавшего территориальную целостность Азербайджана, однако, похоже, что действия "партии войны", напротив, на руку Пашиняну. Он набирает политические очки; Кочарян удовлетворяет свои амбиции; а глава сепаратистов, засевших в Ханкенди, Араик Арутюнян и его коррупционная команда обретают не столько политический, сколько реальный капитал, продолжая монопольно контролировать запасы продовольствия, устанавливать на него высокие цены и втридорога продавать собственному народу.

Именно поэтому им и не выгодно открытие дороги Агдам - Ханкенди и поставки Азербайджаном продовольствия в регион. Как говорится, ничего личного - только бизнес.

Есть ли выход из ситуации?

Все это послужило основаниям для Армении развернуть пропагандистскую кампанию и создавать препятствия работе ППП "Лачин", а также возражать против использования других маршрутов, в частности, дороги Агдам - Ханкенди, для доставки грузов в Карабахский регион Азербайджана. Похоже, армянское руководство теперь открыто поддерживает сепаратистов, которые держат в заложниках армянское население Карабахского экономического района Азербайджана.

Но выход из ситуации есть. Поскольку весь мир признает Карабах азербайджанской территорией, для решения проблем людей, проживающих в Ханкенди – и армян, и азербайджанцев, - нужно открыть там офис, где была бы представлена исполнительная власть Азербайджана. Такая структура поможет урегулировать кризис, созданный сепаратистскими властями на этих территориях, в частности, организовать поставки продовольствия в Ханкенди и реализацию продукции в национальной валюте Азербайджана - манатах.

По большому счету, и сами карабахские армяне осознают, что после нормализации ситуации им лучше будет жить в азербайджанском регионе в качестве равноправных граждан (ведь Азербайджан гарантирует им все права и свободы), чем в сегодняшней атмосфере политических игр и коррупции. Правда, для реинтеграции жителей армянского происхождения в политические, правовые и социально-экономические рамки Азербайджана придется организовать полный вывод армянских вооруженных формирований с территории Карабаха. А этому армянские руководители и карабахские сепаратисты будут противостоять всеми доступными им методами. Недаром в последние дни наблюдается активизация незаконных вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, вплоть до размещения средств ПВО и создания огневых позиций у жилых домов.