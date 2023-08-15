Как решить проблемы населения Ханкенди?

Но если даже такое заседание состоится, то по его итогам вряд ли будет принят какой-либо документ, и уж тем более ООН не захочет вмешиваться в ситуацию, на чем настаивает армянская сторона, поскольку все члены Совбеза прекрасно осознают новые реалии, сложившиеся в регионе после заверения Второй Карабахской войны.
Почему надежды Армении на Совбез ООН напрасны?
Сложно забыть, что Армения почти три десятка лет игнорировала четыре резолюции Совета безопасности ООН, где содержалось требование немедленно вывести оккупационные войска с азербайджанских территорий. Теперь же после поражения в 44-дневной войне Ереван сам начал выдвигать требования к Совбезу.
На заседании Совета безопасности Армению может поддержать лишь Франция, которая намеревается заменить в Азербайджане российский миротворческий контингент. У России же есть основания и вовсе наложить вето на и без того бесперспективное решение Совета безопасности. На Смоленской площади уже не раз сетовали на неконструктивную позицию армянской стороны, в частности, после ее отказа
- от договоренности о доставке гуманитарных грузов в Карабахский регион разными маршрутами при помощи МККК,
- от организации встречи спецпредставителя Азербайджана с активистами армянской общины Карабаха в Евлахе.
Тогда у многих сложилось впечатление, что Армения преднамеренно препятствует разрешению проблемы.
Чего хочет армянская сторона?
Основной аргумент Еревана состоит в том, что тонны гуманитарного груза, направленного правительством Армении, не получается провезти на азербайджанскую территорию. Однако столь ненавистный Армении ППП "Лачин" как раз и был установлен Азербайджаном из-за широкомасштабных злоупотреблений Лачинским коридором. Ереван уже пытался представить попытку Азербайджана обеспечить порядок на границе как "блокаду", но 6 июля в Международном суде ООН заявили, что это вовсе не блокада.
Однако и после этого Армения вместе с сепаратисткой хунтой в Ханкенди пытается путем провокаций манипулировать международными инстанциями. Пока Азербайджан продолжает восстанавливать свои освобожденные территории и строить дороги, реваншисты организуют протестные выступления и стараются претворить в жизнь другие негативные сценарии, финансируемые Рубеном Варданяном и Робертом Кочаряном, которых беспокоит перспектива прекращения
- снабжения остатков армянских вооруженных формирований, которые так и не были выведены с азербайджанских земель,
- незаконной эксплуатации азербайджанских же природных ресурсов.
Теоретически реализация таких сценариев должна была бы ослабить власть премьер-министра Никола Пашиняна, подписавшего 9-10 ноября 2020 года капитуляцию, а позднее практически признавшего территориальную целостность Азербайджана, однако, похоже, что действия "партии войны", напротив, на руку Пашиняну. Он набирает политические очки; Кочарян удовлетворяет свои амбиции; а глава сепаратистов, засевших в Ханкенди, Араик Арутюнян и его коррупционная команда обретают не столько политический, сколько реальный капитал, продолжая монопольно контролировать запасы продовольствия, устанавливать на него высокие цены и втридорога продавать собственному народу.
Именно поэтому им и не выгодно открытие дороги Агдам - Ханкенди и поставки Азербайджаном продовольствия в регион. Как говорится, ничего личного - только бизнес.
Есть ли выход из ситуации?
Все это послужило основаниям для Армении развернуть пропагандистскую кампанию и создавать препятствия работе ППП "Лачин", а также возражать против использования других маршрутов, в частности, дороги Агдам - Ханкенди, для доставки грузов в Карабахский регион Азербайджана. Похоже, армянское руководство теперь открыто поддерживает сепаратистов, которые держат в заложниках армянское население Карабахского экономического района Азербайджана.
Но выход из ситуации есть. Поскольку весь мир признает Карабах азербайджанской территорией, для решения проблем людей, проживающих в Ханкенди – и армян, и азербайджанцев, - нужно открыть там офис, где была бы представлена исполнительная власть Азербайджана. Такая структура поможет урегулировать кризис, созданный сепаратистскими властями на этих территориях, в частности, организовать поставки продовольствия в Ханкенди и реализацию продукции в национальной валюте Азербайджана - манатах.
По большому счету, и сами карабахские армяне осознают, что после нормализации ситуации им лучше будет жить в азербайджанском регионе в качестве равноправных граждан (ведь Азербайджан гарантирует им все права и свободы), чем в сегодняшней атмосфере политических игр и коррупции. Правда, для реинтеграции жителей армянского происхождения в политические, правовые и социально-экономические рамки Азербайджана придется организовать полный вывод армянских вооруженных формирований с территории Карабаха. А этому армянские руководители и карабахские сепаратисты будут противостоять всеми доступными им методами. Недаром в последние дни наблюдается активизация незаконных вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, вплоть до размещения средств ПВО и создания огневых позиций у жилых домов.