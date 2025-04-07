Вестник Кавказа

Глава МИД Ирана прибыл в Оман на переговоры с США

Глава МИД Ирана прибыл в Оман на переговоры с США
© Фото: сайт правительства Ирана
Сегодня в Омане состоится первая ирано-американская встреча. Глава МИД ИРИ уже прибыл в Маскат. США будет представлять Стив Уиткофф.

В столицу Омана Маскат, где на 12 апреля запланирована встреча делегаций Ирана и США, прибыл министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи, передает ISNA.

Глава МИД Ирана в Маскате встретится со спецпредставителем США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Переговоры будут непрямыми, посредником между сторонами выступит глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди.

По некоторым данным, американский переговорщик уже также находится в Омане.

Встреча, согласно данным Tasnim, стартует во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что в субботу стороны могут обозначить формат предстоящих по ядерной сделке консультаций.

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