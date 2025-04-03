Российские авиакомпании разгрузят курортные направления

Авиакомпании России в летний высокий сезон обеспечат туристические направления достаточным количеством мест, а при их дефиците заменят самолеты на популярных направлениях на более вместительные.

Российские авиакомпании основательно подготовились к летнему высокому спросу на авиаперевозки, особенно в курортные города России и стран зарубежья, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"В случае выявления фактического дефицита мест будет проведена оперативная работа по замене типов воздушных судов на более вместительные. Эта практика применяется уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовала"

- Минтранс России

В предстоящий курортный сезон с мая по август российские авиакомпании готовы перевезти к местам отдыха и обратно свыше 44 млн россиян – это на 1,4 млн человек больше, чем за аналогичный период годом ранее, добавили в Минтрансе страны.