Запуск поездов между Азербайджаном и Грузией откладывается - ГЖД

В Грузии предупредили о том, что возобновление железнодорожного сообщения с Азербайджаном откладывается. Ранее сообщалось, что перевозки стартуют 1 мая 2025 года.

Возобновление пассажирских ж/д перевозок между Баку и Тбилиси откладывается, информирует "Грузинская железная дорога".

Сообщается, что работы по восстановлению курсирования поездов между Грузией и Азербайджаном продолжаются. Точная дата запуска поездов будет объявлена позднее.

Более пяти лет назад пассажирские перевозки между странами были остановлены в связи с пандемией коронавируса. В феврале 2025 года стороны обсудили возможность возвращения поездов между Баку и Тбилиси. Возможной датой запуска называли 1 мая.