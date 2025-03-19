В агдамское село Сарыджалы возвращаются 39 семей

Возрожденное и реконструированное после армянской оккупации село Сараджалы в Агдамском районе Азербайджана сегодня принимает новых жителей – это 153 бывших вынужденных переселенца, а теперь уже его новые жители.

В селе Сарыджалы в Агдамском районе Азербайджана сегодня праздник: его жители принимают пополнение, это очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Население села уже сегодня станет на 153 человека больше – это 39 новых семей, которые временно проживали в разных частях Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях – теперь они обрели собственное жилье, передает Trend.

В скором времени село станет крупным населенным пунктом региона – только в нынешнем месяце, буквально неделю назад, его население уже пополнилось на 110 человек.

Возвращение организовано в соответствии с поручением главы государства Ильхама Алиева. Напомним, 27 марта президент Азербайджана посетил восстанавливаемое село и ознакомился с ходом строительных работ.