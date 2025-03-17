Россия помогла Абхазии с оборудованием для Республиканской больницы

Минздрав Абхазии благодаря российской финансовой помощи приобрел для Республиканской больницы ангиограф – современный высокотехнологичный аппарат для коронарографии сосудов.

Россия выделила Абхазии около 100 млн рублей на покупку ангиографа – современного высокотехнологичного аппарата, позволяющего при помощи рентгеновского излучения проводить исследование сосудов и полостей сердца у пациентов, аппарат уже закуплен и прибудет в Сухум в середине июня, заявил и.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба.

Новое высокотехнологичное оборудование, предназначенное для контрастного исследования кровеносных сосудов, используемое в рамках рентгенографических, рентгеноскопических исследований, в компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, требует специального помещения, на территории Республиканской больницы в Сухуме уже началось его строительство за счет абхазского бюджета, передает Sputnik Абхазия.

Также Россия поможет дооснастить новое здание ангиографической службы.

"У нас есть еще дополнительные контракты с Российской Федерацией. Помимо того, что сам аппарат привезут и будет построено помещение, там нужно дополнительное оборудование. Это все находится в стадии проработки, я думаю, сегодня, максимум в понедельник, этот контракт будет подписан, и все в сроки также будет доставлено в Республику Абхазия"

- Эдуард Бутба

Напомним, сейчас для проведения исследований и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний жители Абхазии как правило выезжают за границу, теперь же это будут делать абхазские врачи и специалисты, работающие в России, добавил и.о. главы Минздрава страны.