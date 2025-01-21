Вестник Кавказа

Россия будет наращивать торговлю с Абхазией

Россия будет наращивать торговлю с Абхазией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал закон о ратификации протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией, расширяющий перечень товаров, поставляемых для внутренних нужд республики.

Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон о ратификации протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией, новый закон уже доступен на официальном портале опубликования правовых актов.

"Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 г., подписанный в городе Грозном 16 июля 2024 года"

- Федеральный закон

Новый закон значительно расширяет спектр товаров, которыми будут торговать две страны – раньше беспошлинная торговля ограничивалась согласованными объемами горюче-смазочных материалов, в том числе бензина, дизельного топлива и битума, а также газа пропана, передает Sputnik Абхазия.

Новый протокол пополняет этот список изделиями из черных металлов, строительными материалами, бытовыми товарами, а также продуктами питания, в том числе рыбой, овощами и фруктами.

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